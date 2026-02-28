Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Іранський принц закликав іранців скористатися ударами США та готуватися до зміни влади

28 лютого 2026, 18:19
Іранський принц закликав іранців скористатися ударами США та готуватися до зміни влади
Фото: reuters.com
За його словамив, "гуманітарна інтервенція" США відкриває шанс для повалення ісламського режиму, і звернувся до військових із закликом перейти на бік народу.

Спадкоємний принц Ірану в екзилі Реза Пахлаві закликав громадян країни готуватися до «фінальної битви» проти ісламського режиму та звернувся до силових структур із вимогою стати на бік народу.

У зверненні на своїй сторінці в соцмережі X (Twitter) він заявив, що допомога, обіцяна президентом США Дональдом Трампом, уже прибула і є "гуманітарною інтервенцією", спрямованою проти репресивного апарату Ісламської Республіки, а не проти іранського народу.

"Допомога, яку обіцяв народові Ірану президент Сполучених Штатів, тепер прибула. Це гуманітарна інтервенція, і її метою є Ісламська Республіка, її апарат репресій та машина вбивств, а не країна та велика нація Ірану", - заявив Пахлаві.

За його словами, вирішальна роль у зміні влади належить самим іранцям. 

"Остаточну перемогу здобудемо ми. Саме ми, народ Ірану, завершимо цю справу в цій останній битві. Час повертатися на вулиці наближається", - наголосив він.

Пахлаві також звернувся до військових, правоохоронців і представників сил безпеки, закликавши їх перейти на бік народу. Водночас цивільним він порадив поки що залишатися вдома.

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль та США завдали ударів по Ірану. Ізраїль назвав операцію "Ревучий лев", а американська сторона - "Епічна лють". Президент США Дональд Трамп підтвердив початок військових дій, заявивши, що Іран не отримає ядерної зброї, а його ракетна інфраструктура буде знищена.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, своєю чергою, заявив, що спільні дії спрямовані на усунення екзистенційної загрози з боку іранського режиму.

Нагадаємо, що зранку Ізраїль атакував Іран і Ліван.
 

