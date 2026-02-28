Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

москва готова прийняти гарантії безпеки США для України – Буданов

28 лютого 2026, 20:21
москва готова прийняти гарантії безпеки США для України – Буданов
Фото: РБК-Україна
Також у воєнній підгрупі досягнуто найбільшого прогресу щодо механізмів контролю.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони та член української переговорної групи Кирило Буданов заявив, що російська сторона погодилася прийняти гарантії безпеки для України, запропоновані Сполученими Штатами.

Про це він повідомив в ефірі телемарафону. 

За словами Буданова, під час попереднього раунду переговорів представники рф прямо заявили про готовність прийняти американські гарантії.

Водночас у воєнній підгрупі, за його словами, досягнуто найбільшого прогресу. Зокрема, сторони напрацювали підходи до механізму моніторингу демілітаризованої зони після завершення війни.

Щодо територіального питання, Буданов визнав, що позиції сторін залишаються полярними, але тривають спроби знайти компроміс.

''Часу небагато. Або ми знайдемо рішення і завершимо цю війну, або продовжимо вбивати один одного'', - сказав він.

Також Буданов зазначив, що нинішній стан російської армії не дозволяє їй здійснити наступ на Київ. Водночас він попередив про ризик зростання кількості терактів, подібних до нещодавнього інциденту у Львові, та закликав бути готовими до таких загроз.

Раніше Буданов зробив заяву про терміни закінчення війни.

 

РосіявійнапереговориКирило Буданов

Останні матеріали

Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Політика
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 14:35
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 12:08
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Політика
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 11:29
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Політика
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 13:14
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Політика
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 12:17
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 10:55
Політика
"Z" Епштейна. Всередині ранчо "Зорро" у Нью-Мексико – Daily Mail
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 15:33
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Політика
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 12:12
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється