москва готова прийняти гарантії безпеки США для України – Буданов

Також у воєнній підгрупі досягнуто найбільшого прогресу щодо механізмів контролю.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони та член української переговорної групи Кирило Буданов заявив, що російська сторона погодилася прийняти гарантії безпеки для України, запропоновані Сполученими Штатами.

Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

За словами Буданова, під час попереднього раунду переговорів представники рф прямо заявили про готовність прийняти американські гарантії.

Водночас у воєнній підгрупі, за його словами, досягнуто найбільшого прогресу. Зокрема, сторони напрацювали підходи до механізму моніторингу демілітаризованої зони після завершення війни.

Щодо територіального питання, Буданов визнав, що позиції сторін залишаються полярними, але тривають спроби знайти компроміс.

''Часу небагато. Або ми знайдемо рішення і завершимо цю війну, або продовжимо вбивати один одного'', - сказав він.

Також Буданов зазначив, що нинішній стан російської армії не дозволяє їй здійснити наступ на Київ. Водночас він попередив про ризик зростання кількості терактів, подібних до нещодавнього інциденту у Львові, та закликав бути готовими до таких загроз.

Раніше Буданов зробив заяву про терміни закінчення війни.