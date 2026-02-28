До Києва вперше прибули нові глави МЗС та Міноборони Нідерландів

Вони підкреслили стратегічне партнерство і підтримку України.

У суботу, 28 лютого, до Києва із першим офіційним візитом прибули новопризначені міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен та міністерка оборони Ділан Єшільгоз-Зегеріу.

Про це на спільній пресконференції з Берендсеном повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Сибіга підкреслив, що візит Берендсена став його першим закордонним візитом на посаді глави МЗС. «Це перший міжнародний візит одразу двох міністрів нового уряду Нідерландів», — зазначив український дипломат.

Міністр додав, що його перша розмова з Берендсеном відбулась 23 лютого, за кілька годин після формування нового нідерландського уряду.

"Це був також його перший міжнародний контакт на посаді міністра. Ми вдячні Нідерландам за чіткі політичні сигнали. Новий уряд визначив міжнародну безпеку та розвиток партнерства з Україною пріоритетами своєї зовнішньої політики. Коаліційна угода зафіксувала довгострокові зобов’язання щодо підтримки нашої держави", - додав Сибіга.

Візит нових голів МЗС та Міноборони Нідерландів підкреслює стратегічне значення двосторонніх відносин і продовження політичної та оборонної підтримки України.