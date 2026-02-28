Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

До Києва вперше прибули нові глави МЗС та Міноборони Нідерландів

28 лютого 2026, 13:54
До Києва вперше прибули нові глави МЗС та Міноборони Нідерландів
Фото: Київська міська рада
Вони підкреслили стратегічне партнерство і підтримку України.

У суботу, 28 лютого, до Києва із першим офіційним візитом прибули новопризначені міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен та міністерка оборони Ділан Єшільгоз-Зегеріу.

Про це на спільній пресконференції з Берендсеном повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Сибіга підкреслив, що візит Берендсена став його першим закордонним візитом на посаді глави МЗС. «Це перший міжнародний візит одразу двох міністрів нового уряду Нідерландів», — зазначив український дипломат.

Міністр додав, що його перша розмова з Берендсеном відбулась 23 лютого, за кілька годин після формування нового нідерландського уряду. 

"Це був також його перший міжнародний контакт на посаді міністра. Ми вдячні Нідерландам за чіткі політичні сигнали. Новий уряд визначив міжнародну безпеку та розвиток партнерства з Україною пріоритетами своєї зовнішньої політики. Коаліційна угода зафіксувала довгострокові зобов’язання щодо підтримки нашої держави", - додав Сибіга.

Візит нових голів МЗС та Міноборони Нідерландів підкреслює стратегічне значення двосторонніх відносин і продовження політичної та оборонної підтримки України.

 
підтримка УкраїниНідерланди

Останні матеріали

Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Політика
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 14:35
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 12:08
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Політика
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 11:29
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Політика
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 13:14
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Політика
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 12:17
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 10:55
Політика
"Z" Епштейна. Всередині ранчо "Зорро" у Нью-Мексико – Daily Mail
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 15:33
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Політика
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 12:12
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється