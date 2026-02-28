Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Іран не матиме запасів збагаченого урану – заява Оману

28 лютого 2026, 11:22
Іран не матиме запасів збагаченого урану – заява Оману
Фото: з вільних джерел
Тегеран погодився на принцип “нульового накопичення”, який унеможливлює створення ядерної зброї.

Міністр закордонних справ Оман Бадр Альбусаїді заявив, що Іран погодився не накопичувати запаси збагаченого урану, що унеможливить створення ядерної зброї. 

Про це він сказав в ефірі телеканалу CBS.

За словами Альбусаїді, ключовим досягненням консультацій стало зобов’язання Тегерана ніколи не мати ядерного матеріалу, придатного для створення бомби.

"Іран ніколи, ніколи не матиме ядерного матеріалу, придатного для створення бомби. Це велике досягнення. Цього не було в угоді часів президента Обами. Це абсолютно новий елемент", - наголосив міністр.

Він пояснив, що йдеться про принцип “нульового накопичення”: навіть якщо збагачення урану для цивільних потреб триватиме, відсутність запасів унеможливить створення зброї. Контроль за виконанням домовленостей здійснюватиме МАГАТЕ.

Напередодні делегації Ірану та США провели переговори в Женева щодо ядерної програми Тегерана. Попри заяви посередника про “значний прогрес”, формальної угоди сторони поки не досягли.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи можливі домовленості, заявив, що віддає перевагу мирному врегулюванню, але наголосив на необхідності "змістовної угоди".

Однак у п’ятницю, 27 лютого, США почали евакуацію дипломатів з Ізраїлю на тлі загострення ситуації з Іраном.

 

УранІран

