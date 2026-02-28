Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Болівії розбився військовий літак: десятки загиблих

28 лютого 2026, 12:39
У Болівії розбився військовий літак: десятки загиблих
SLCScanner
Відомо також, що на борту було багато готівки.

В аеропорту Ель-Альто на заході Болівії сталася аварія вантажного літака військово-повітряних сил, який перевозив готівку до Центрального банку країни. Щонайменше 15 людей загинули, ще 31 отримав поранення.

Про це інформує телеканал BBС

Інцидент стався у п’ятницю о 18:15 за місцевим часом, коли літак C-130 Hercules, що прибув із Санта-Крус, з’їхав зі злітно-посадкової смуги та врізався у транспортні засоби поблизу.

Командувач ВПС Болівії Серхіо Лора повідомив, що на борту перебували вісім осіб, включно з екіпажем і вантажним персоналом.

Міністерство охорони здоров’я країни оголосило терміновий заклик до донорства крові. На місці аварії поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати натовп людей, які намагалися забрати розкидані банкноти. Мобільний телевізійний пункт і журналісти зазнали нападів і камінням отримали серйозні травми, повідомила Національна асоціація журналістів Болівії.

За даними урядового інформаційного агентства, щонайменше десятеро людей були заарештовані за спроби крадіжки грошей. Міжнародний аеропорт Ель-Альто тимчасово закрили через аварію.

Причини інциденту наразі встановлюються. Свідки зазначають, що в момент аварії спостерігалася складна погода: сильний град і блискавки, що могли вплинути на керування літаком.

 

