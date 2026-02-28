Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Іран атакував Ізраїль у відповідь: що відомо про обстріл та ППО

28 лютого 2026, 12:16
Іран атакував Ізраїль у відповідь: що відомо про обстріл та ППО
Фото: reuters.com
Тегеран атакує ізраїльську територію десятками ракет.

Іран здійснив ракетний обстріл території Ізраїль, повідомляє Цахал. За даними армії оборони Ізраїлю, кілька ракет були випущені в бік країни, і системи протиповітряної оборони вже задіяні для перехоплення цілей. 

Про це йдеться у заяві Армії оборони Ізраїлю

Командування тилу цАХАЛ направило термінові сповіщення безпосередньо на мобільні телефони жителів релевантних районів, закликаючи їх залишатися в укриттях до отримання офіційного дозволу на вихід. 

''Залишатися в укриттях потрібно до подальшого повідомлення. Покидати захищений простір дозволено лише після отримання відповідних вказівок від Командування тилу'', - мовиться у повідомленні військових.

За словами представників армії оборони, сирени пролунали у кількох регіонах країни після виявлення ракет, запущених з території Ірану. 

Повітряні сили Ізраїлю вже здійснюють операції з перехоплення та ураження загроз, щоб мінімізувати ризики для цивільного населення та стратегічних об’єктів.

Ізраїльські медіа повідомляють, що пуски ракет можуть бути частиною ескалації на тлі останніх подій у регіоні, включно з ізраїльськими превентивними ударами по об’єктах у Ірані та Лівані, які відбулися раніше цього місяця. Експерти попереджають, що ймовірність подальшого ракетного обстрілу залишається високою, і закликають жителів Ізраїлю зберігати пильність.

Ця атака стала серйозним викликом для систем ППО Ізраїлю, які вже неодноразово перехоплювали ворожі ракети в минулому, проте новий інцидент підкреслює напружену ситуацію у регіоні та потребу у підвищеній готовності цивільного населення.

Нагадаємо, що зранку Ізраїль атакував Іран і Ліван.

 

ІзраїльІран

Останні матеріали

Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Політика
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 14:35
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 12:08
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Політика
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 11:29
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Політика
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 13:14
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Політика
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 12:17
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 10:55
Політика
"Z" Епштейна. Всередині ранчо "Зорро" у Нью-Мексико – Daily Mail
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 15:33
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Політика
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 12:12
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється