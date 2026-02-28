Іран атакував Ізраїль у відповідь: що відомо про обстріл та ППО

Тегеран атакує ізраїльську територію десятками ракет.

Іран здійснив ракетний обстріл території Ізраїль, повідомляє Цахал. За даними армії оборони Ізраїлю, кілька ракет були випущені в бік країни, і системи протиповітряної оборони вже задіяні для перехоплення цілей.

Про це йдеться у заяві Армії оборони Ізраїлю.

Командування тилу цАХАЛ направило термінові сповіщення безпосередньо на мобільні телефони жителів релевантних районів, закликаючи їх залишатися в укриттях до отримання офіційного дозволу на вихід.

''Залишатися в укриттях потрібно до подальшого повідомлення. Покидати захищений простір дозволено лише після отримання відповідних вказівок від Командування тилу'', - мовиться у повідомленні військових.

За словами представників армії оборони, сирени пролунали у кількох регіонах країни після виявлення ракет, запущених з території Ірану.

Повітряні сили Ізраїлю вже здійснюють операції з перехоплення та ураження загроз, щоб мінімізувати ризики для цивільного населення та стратегічних об’єктів.

Ізраїльські медіа повідомляють, що пуски ракет можуть бути частиною ескалації на тлі останніх подій у регіоні, включно з ізраїльськими превентивними ударами по об’єктах у Ірані та Лівані, які відбулися раніше цього місяця. Експерти попереджають, що ймовірність подальшого ракетного обстрілу залишається високою, і закликають жителів Ізраїлю зберігати пильність.

Ця атака стала серйозним викликом для систем ППО Ізраїлю, які вже неодноразово перехоплювали ворожі ракети в минулому, проте новий інцидент підкреслює напружену ситуацію у регіоні та потребу у підвищеній готовності цивільного населення.

Нагадаємо, що зранку Ізраїль атакував Іран і Ліван.