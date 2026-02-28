Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Данія змінює правила для українців: обмеження для призовників і з безпечних регіонів

28 лютого 2026, 10:51
Данія змінює правила для українців: обмеження для призовників і з безпечних регіонів
Фото: з вільного доступу
Нові норми тимчасового захисту торкнуться чоловіків 23–60 років та громадян з низки областей України.

Уряд Данія анонсував перегляд умов надання тимчасового захисту для окремих категорій біженців з України. Нововведення стосуватимуться чоловіків призовного віку та осіб, які прибуватимуть із регіонів, що в Копенгагені вважають відносно безпечними.

Про це повідомило Міністерство у справах іноземців та інтеграції Данії.

Згідно з ініціативою, чоловіки віком від 23 до 60 років, які прибудуть після набуття чинності змін, зможуть отримати дозвіл на проживання лише за наявності документів про звільнення від військової служби. Для молодших осіб тимчасовий захист діятиме до досягнення 23 років.

Також планується відмовляти у захисті громадянам України, які прибувають із низки областей, визначених як відносно безпечні. Серед них яких Львівська, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська, Хмельницька, Чернівецька, Житомирська, Вінницька, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська та Київська області (без Києва).

Зміни не торкнуться українців, які вже перебувають у Данії під тимчасовим захистом. За даними влади, у муніципалітетах країни проживають близько 45 тисяч громадян України.

Окрім цього, уряд готує коригування підходів до навчання українських дітей та виступає за запровадження обов’язку працювати для отримувачів державної допомоги.

Раніше уряд Люксембургу розкритикував масовий приїзд чоловіків з України

 
війна біженці Данія

