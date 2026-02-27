росіяни підірвали дамбу біля Костянтинівки: Україна звернулася до ООН
російські війська зруйнували дамбу на Донеччині: можливі масштабні підтоплення
російські війська підірвали дамбу біля Костянтинівки Донецької області. Це створює загрозу гуманітарної катастрофи.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
За його словами, підрив дамби може призвести до підтоплення населених пунктів, руйнування критичної інфраструктури та систем життєзабезпечення, знищення доріг і мостів, отруєння ґрунтів і загибелі цілих екосистем.
Лубінець нагадав, що відповідно до норм міжнародного гуманітарного права дамби користуються особливим захистом — їхнє знищення категорично заборонене. Тож дії росії — це воєнний злочин і грубе порушення Женевських конвенцій.
Обмудсман уже направив листа до Організації Обʼєднаних Націй з вимогою надати чітку міжнародну правову оцінку діям росіян.
"Світ не має права мовчати. Безкарність за подібні злочини означає нові трагедії. росія повинна відповідати за кожен свій злочин!" — підкреслив Лубінець.