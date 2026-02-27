Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росіяни підірвали дамбу біля Костянтинівки: Україна звернулася до ООН

27 лютого 2026, 21:59
Омбудсмен Лубінець
Підрив дамби може призвести до підтоплення населених пунктів.

російські війська зруйнували дамбу на Донеччині: можливі масштабні підтоплення

російські війська підірвали дамбу біля Костянтинівки Донецької області. Це створює загрозу гуманітарної катастрофи.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, підрив дамби може призвести до підтоплення населених пунктів, руйнування критичної інфраструктури та систем життєзабезпечення, знищення доріг і мостів, отруєння ґрунтів і загибелі цілих екосистем.

Лубінець нагадав, що відповідно до норм міжнародного гуманітарного права дамби користуються особливим захистом — їхнє знищення категорично заборонене. Тож дії росії — це воєнний злочин і грубе порушення Женевських конвенцій.

Обмудсман уже направив листа до Організації Обʼєднаних Націй з вимогою надати чітку міжнародну правову оцінку діям росіян.

"Світ не має права мовчати. Безкарність за подібні злочини означає нові трагедії. росія повинна відповідати за кожен свій злочин!" — підкреслив Лубінець.

війнаООНДонбасдамбаДмитро Лубінець

