російський дрон над Кабміном України змусив Маска заблокувати Starlink для рф — Atlantic

країнські чиновники надали Маску докази використання росіянами Starlink для керування дронами.

Наприкінці січня 2026 року російський ударний безпілотник обійшов українські системи ППО та пролетів над урядовим кварталом Києва в напрямку будівлі Офісу президента. Інцидент став приводом для того, щоб Україна звернулася до Ілона Маска з проханням заблокувати Starlink для російських військових.

За даними Atlantic, безпілотник БМ-35 пролетів настільки низько, що чиновники всередині Кабінету Міністрів могли бачити його зі своїх вікон. Дрон врізався у сусідню будівлю, завдавши незначних пошкоджень, ніхто не постраждав.

Українські чиновники надали Маску докази використання росіянами Starlink для керування дронами, після чого SpaceX створила "білий список" українських користувачів і заблокувала доступ для російських терміналів. Програмне забезпечення для білого списку було розроблене за день.

З 2 лютого в Україні стартувала верифікація терміналів Starlink: працювати можуть лише перевірені та зареєстровані пристрої, інші відключають. Таке рішення ухвалили, бо російські БПЛА складно збити — вони низько летять, стійкі до РЕБ і керуються в режимі реального часу.

Блокування російських терміналів Starlink призвело до перебоїв у управлінні військами рф. На багатьох ділянках зупинилися штурми, а окупанти змушені були використовувати обмежену кількість терміналів через російські супутники "Ямал", які не забезпечують належної якості зв’язку.

Відсутність стабільного зв’язку дала змогу ЗСУ перейти в наступ на Олександрівському напрямку, звільнивши понад 300 км² території та відбивши спроби наступу росії на Дніпропетровщину і Запоріжжя.