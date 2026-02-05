Термінали Starlink для росіян заблоковано – Федоров

В Україні запрацювала перша черга "білого списку" Starlink.

Міністр оборони України Михайло Федоров розповів, що внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано.

Про це він написав у Telegram.

"Продовжуємо верифікувати термінали Starlink. Перша черга терміналів, які потрапили в "білий список", уже працює", – зазначив міністр.

Він додав, що наразі "білі списки" оновлюють раз на добу.

"Якщо ви подали свій термінал на реєстрацію, але він ще не працює – варто зачекати. Це дуже масштабний процес, який потребує часу. Паралельно вже зараз працюємо над тим, щоб дані надходили на перевірку в режимі реального часу", – розповів очільник оборонного відомства.

Він нагадав, що цивільним потрібно верифікувати свої Starlink через ЦНАП. Для юросіб уже незабаром буде доступна відповідна послуга на порталі "Дія".

"Наша команда разом із партнерами оперативно відпрацьовує всі кейси. Дякую військовим та командирам, які оперативно верифікували свої термінали. Безперервність і стабільність зв'язку для фронту критично важлива", – додав Федоров.