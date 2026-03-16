Орбан звинуватив європейців у затягуванні війни в Україні

Прем'єр-міністр Угорщини зауважив, що українці також "хочуть продовжувати війну".

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що, на його думку, підтримка України з боку європейських країн нібито перешкоджає завершенню війни.

Таку думку він озвучив у відеозверненні, яке він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

"Звісно, ми всі розуміємо, що на шляху до миру є перешкоди. Українці хочуть продовжувати війну, і вони мають на це право. Хоча це ставить під загрозу всю Європу, це їхня країна та їхня боротьба за свободу. Значно більша проблема в тому, що європейці їх підтримують, бо якби вони цього не робили, війна вже давно завершилася б перемовинами та припиненням вогню", — сказав Орбан.

Нещодавно премʼєр Угорщини Віктор Орбан опублікував на Facebook відео, де розповів про спілкування з рідними, які, за його словами, отримали "погрози" з України. Він запевняв, що з ними все в порядку, і водночас попросив поставитися до ситуації серйозно.

Зазначалося, що відео Орбана з’явилося після слів колишнього депутата Верховної Ради, ексгенерала СБУ та Героя України Григорія Омельченка, який наголошував, що Україні не потрібна адреса Орбана, бо у Києві знають, де живе прем’єр Угорщини, де він п’є пиво та вино, куди ходить і з ким зустрічається. Омельченко попереджав, що якщо Орбан не змінить своєї антиукраїнської позиції, йому слід пам’ятати, що "карма ніколи не прощає злочинів, від неї не втекти, не сховатися і не купити її".

Зокрема, Зеленський також наголошував, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан, який блокує важливі для України рішення ЄС, діє подібно до росії, лише без застосування дронів та ракет. За словами президента, відмова прем'єр-міністра підтримати фінансово Україну створює конфлікт між ним і Європою.