Саміт НАТО в Туреччині прийме доленосні рішення для безпеки всього світу – Ердоган

16 травня 2026, 19:53
Саміт НАТО в Туреччині прийме доленосні рішення для безпеки всього світу – Ердоган
Фото: aa.com.tr
Лідери країн Альянсу зберуться в Анкарі, щоб ухвалити стратегічні рішення.
Анкара прийме Саміт лідерів НАТО, який матиме вирішальне значення для майбутньої глобальної архітектури безпеки та всього Північноатлантичного альянсу.
 
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє TRT Haber.
 
За інформацією видання, саміт лідерів НАТО відбудеться в Анкарі 7-8 липня 2026 року. Ця зустріч проходитиме на тлі кардинальних змін у світі та появи складніших безпекових загроз.
 
"Сьогоднішній світ не є продовженням старого світу, коли було засновано НАТО. Створився новий світ, і позиція НАТО в цьому новому світі дуже відрізняється. Загрози стали складнішими, ризики диверсифікувалися, глобальна система розмилася", – наголосив Ердоган.
 
Він додав, що Туреччина очікує ухвалення важливих рішень щодо майбутнього Альянсу. Крім того, Ердоган підкреслив, що для успіху блоку критично важливими є справедливий розподіл тягаря, щира співпраця та спільне розуміння безпеки. Окрему увагу турецький президент приділив кризі на Близькому Сході. Він звинуватив Тель-Авів у спробах дестабілізувати весь регіон заради власних інтересів.
 
"Ізраїль хоче, щоб ця війна поширилася по всьому регіону... Керуючись певними фантазіями та утопіями, Ізраїль неодноразово демонстрував, що не вагається підпалити наш регіон заради власних амбіцій", – заявив лідер Туреччини.
 
Ердоган закликав країни регіону об'єднати зусилля, відкинути короткострокові розрахунки та нейтралізувати ізраїльські провокації задля досягнення тривалого миру.
