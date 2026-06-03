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Туреччина, Грузія та Азербайджан запустили розширений залізничний маршрут в обхід росії

03 червня 2026, 20:07
Туреччина, Грузія та Азербайджан запустили розширений залізничний маршрут в обхід росії
Стоп росія
Новий етап проєкту покликаний забезпечити більш швидкі та надійні логістичні шляхи в обхід росії.

Туреччина, Грузія та Азербайджан запустили залізничне сполучення маршрутом Баку-Тбілісі-Карс. Нова ділянка є частиною Транскаспійського маршруту, що сполучає Азію та Європу в обхід росії.

Про це повідомляє турецьке агентство Demirören Haber Ajansı.

Офіційна церемонія відкриття залізничної магістралі, яка віднині запрацювала на повну потужність, відбулася у вівторок у грузинському місті Ахалкалакі біля турецького кордону.

"Залізнична лінія Баку-Тбілісі-Карс є одним із найважливіших транспортних проєктів, реалізованих завдяки спільним зусиллям трьох країн. З 2017 року вона зробила значний внесок у розвиток Серединного коридору та відіграла важливу роль у зміцненні зв’язків між Азією та Європою. Сьогодні, із завершенням робіт з інфраструктури на грузинській ділянці, ми переходимо на новий етап більш ефективної та результативної експлуатації лінії", – зазначив міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадір Уралоглу.

Урядовець додав, що залізнична лінія Баку-Тбілісі-Карс є не тільки регіональним транспортним проєктом, але й стратегічною ініціативою, що визначає майбутнє глобальної інтегрованості.

"Наявність коридорів з високою пропускною спроможністю, надійних, передбачуваних і безперебійних, має сьогодні більшу вагу, ніж будь-коли. Сьогодні світ потребує не просто нових торговельних шляхів, але надійних торговельних шляхів. Тому ми вважаємо надзвичайно значущим те, що розширення пропускної спроможності залізничної лінії БТК було завершено саме в такий період", – каже Уралоглу.

Зі збільшенням потужності магістралі роль ділянки Баку-Тбілісі-Карс в Транскаспійському маршруті має зрости, переконані учасники проєкту.

ТуреччинаГрузіязалізницяАзербайджанросія окупанти

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