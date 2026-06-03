Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Членство України в НАТО вигідне всій Європі – Зеленський

03 червня 2026, 21:02
Членство України в НАТО вигідне всій Європі – Зеленський
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Президент додав, що членство України в Альянсі є вигідним не лише Києву та союзникам, а й могло б стати фактором довгострокової безпеки для самої росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що членство України в НАТО відповідає інтересам не лише Києва, а й самого Альянсу. За його словами, більшість союзників уже усвідомлюють, що український бойовий досвід і військові спроможності є важливими для безпеки всієї Європи.

Про це глава держави сказав після засідання Ради Україна –НАТО в Києві за участю генерального секретаря Альянсу Марка Рютте.

"Я думаю, що більшість країн дійсно розуміє, що Україна в НАТО – це те, що потрібно НАТО не менше, ніж потрібно Україні", – заявив Зеленський.

Президент додав, що членство України в Альянсі є вигідним не лише Києву та союзникам, а й могло б стати фактором довгострокової безпеки для самої росії.

"Вважаю, що і "рускім" потрібно, щоб Україна була в НАТО. Бо в майбутньому може бути боляче, якщо Україна не в НАТО", – сказав він.

За словами Зеленського, Україна вже продемонструвала свою здатність захищати не лише власну державу, а й безпеку всього європейського континенту. Він наголосив, що українська армія отримала унікальний бойовий досвід, якого не має жодна інша країна НАТО, а розвиток далекобійних ударних спроможностей дозволяє Україні вести діалог із росією з позиції сили.

НАТОВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Надійні шини за прийнятними цінами
LifeStyle
Надійні шини за прийнятними цінами
03 червня 2026, 16:16
Чому Трамп обрав
Політика
Чому Трамп обрав "малого Трампа" керувати розвідкою. Білл Пулте прийшов не з досвідом, а з відданістю президенту – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 червня 2026, 15:20
росія будує власний клуб впливу. Кремль залучає церкву, розвідку й дипломатію – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
росія будує власний клуб впливу. Кремль залучає церкву, розвідку й дипломатію – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 03 червня 2026, 11:35
Україна поки тримає ініціативу в технологічній гонці війни. Lima Quant, Starlink і дрони дають перевагу, яку не можна змарнувати – Дональд Гілл
Технології
Україна поки тримає ініціативу в технологічній гонці війни. Lima Quant, Starlink і дрони дають перевагу, яку не можна змарнувати – Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 червня 2026, 10:49
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Найбільший провал американської контррозвідки в історії США – Крейг Анґер
Переклад iPress – 02 червня 2026, 14:09
Операція
Політика
Операція "Павутина" досі відлунює в росії. Її уроки стали попередженням для всього Заходу – CEPA
Переклад iPress – 02 червня 2026, 11:44
Україна б’є по російській логістиці й уже змінює ситуацію на фронті. Але перевагу треба використати, поки москва не адаптувалася – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна б’є по російській логістиці й уже змінює ситуацію на фронті. Але перевагу треба використати, поки москва не адаптувалася – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 червня 2026, 08:19
Барделла проти Меланшона. Кошмарний сценарій для Брюсселя на французьких виборах може стати реальністю – Politico
Політика
Барделла проти Меланшона. Кошмарний сценарій для Брюсселя на французьких виборах може стати реальністю – Politico
Переклад iPress – 01 червня 2026, 15:33
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється