Членство України в НАТО вигідне всій Європі – Зеленський

Президент додав, що членство України в Альянсі є вигідним не лише Києву та союзникам, а й могло б стати фактором довгострокової безпеки для самої росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що членство України в НАТО відповідає інтересам не лише Києва, а й самого Альянсу. За його словами, більшість союзників уже усвідомлюють, що український бойовий досвід і військові спроможності є важливими для безпеки всієї Європи.

Про це глава держави сказав після засідання Ради Україна –НАТО в Києві за участю генерального секретаря Альянсу Марка Рютте.

"Я думаю, що більшість країн дійсно розуміє, що Україна в НАТО – це те, що потрібно НАТО не менше, ніж потрібно Україні", – заявив Зеленський.

Президент додав, що членство України в Альянсі є вигідним не лише Києву та союзникам, а й могло б стати фактором довгострокової безпеки для самої росії.

"Вважаю, що і "рускім" потрібно, щоб Україна була в НАТО. Бо в майбутньому може бути боляче, якщо Україна не в НАТО", – сказав він.

За словами Зеленського, Україна вже продемонструвала свою здатність захищати не лише власну державу, а й безпеку всього європейського континенту. Він наголосив, що українська армія отримала унікальний бойовий досвід, якого не має жодна інша країна НАТО, а розвиток далекобійних ударних спроможностей дозволяє Україні вести діалог із росією з позиції сили.