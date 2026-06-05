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Буданов провів переговори з представником МЗС Польщі через скандал навколо УПА

05 червня 2026, 19:20
Буданов провів переговори з представником МЗС Польщі через скандал навколо УПА
Українська сторона ініціювала зустріч та запропонувала варіанти вирішення питання.

Керівник офісу президента Кирило Буданов, його заступниця Ірина Верещук та заступник Сергій Кислиця провели зустріч з держсекретарем МЗС Польщі Марчіном Босацьким щодо скандалу навколо присвоєння підрозділу Сил спеціальних операцій імені Героїв УПА. Українська сторона ініціювала зустріч та запропонувала варіанти вирішення питання.

У МЗС Польщі наголосили, що рішення президента України викликало біль та обурення серед польського суспільства. "Держсекретар наголосив, що взаємні відносини мають будуватися на історичній правді, повазі до жертв та діалозі", – йдеться у повідомленні польського відомства. Сторони також обговорили поточну ситуацію на передовій та можливі сценарії мирних переговорів.

Скандал виник після того, як Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ЗСУ. Президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Зеленського ордена Білого Орла, найстарішої та найвищої державної нагороди країни.

Прем'єр Дональд Туск, повертаючись із саміту ЄС – Західні Балкани в Чорногорії, поклав на Київ повну відповідальність за вирішення кризи. "Українська сторона сама призвела до цієї проблеми, тож нехай тепер шукає рішення. Наразі вся відповідальність лежить на українській стороні, щоб якось залагодити цей абсолютно непотрібний конфлікт історичних інтерпретацій", – сказав він.

Туск також попередив, що підтримка України з боку Польщі не є безумовною. "Якби вони водночас хотіли вшановувати тих, хто вбивав поляків, найближчих союзників, підтримка та допомога Польщі для України, це те, на що нашим сусідам слід дуже зважати. Якщо ні, то це означатиме, що не емпатія, а жорсткий бізнес визначатиме наші відносини", – наголосив прем'єр. У контексті євроінтеграції він нагадав, що кожен, хто прагне вступити до ЄС, має відповідати необхідним критеріям.

ПольщаУПАКирило БудановВолодимир Зеленський

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