Ізраїль заявив про ліквідацію одного із лідерів Хамас
16 травня 2026, 16:53
Бойовики з Еззедін аль-Касам, збройного крила головного палестинського ісламістського руху ХАМАС. Фото: AFP
Його називають одним із архітекторів нападу 7 жовня 2023 року.
Ізраїльські військові повідомили, що внаслідок авіаудару Ізраїлю в Газі загинув лідер військового крила Хамас Ізз аль-Дін аль-Хаддад.
Про це пише АР.
Його ліквідували у п'ятницю, повідомили ізраїльські військові і додали, що це – один із останніх високопоставлених командирів у збройних силах Хамас, який керував плануванням та здійсненням нападів 7 жовтня. Вбивство Аль-Хаддада сталося на тлі нестабільного припинення вогню між Хамас та Ізраїлем, оскільки ключові питання, такі як роззброєння бойовиків, гальмують просування угоди.
Родина Аль-Хаддада підтвердила Associated Press його смерть разом із шістьма іншими людьми. Його похорон відбувся в суботу в місті Газа.
Аль-Хаддад приєднався до Хамас у 1980-х роках, і був членом підрозділу Маджд бригад Кассам, завданням якого було переслідувати колаборантів з Ізраїлем. Він також був членом Військової ради Хамас, найвищої групи командирів, яка відіграла ключову роль у нападах, що розпалили війну.
Начальник штабу армії Ізраїлю назвав його вбивство "значною операцією".