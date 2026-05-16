Ізраїль заявив про ліквідацію одного із лідерів Хамас

Його називають одним із архітекторів нападу 7 жовня 2023 року.

Ізраїльські військові повідомили, що внаслідок авіаудару Ізраїлю в Газі загинув лідер військового крила Хамас Ізз аль-Дін аль-Хаддад.

Його ліквідували у п'ятницю, повідомили ізраїльські військові і додали, що це – один із останніх високопоставлених командирів у збройних силах Хамас, який керував плануванням та здійсненням нападів 7 жовтня. Вбивство Аль-Хаддада сталося на тлі нестабільного припинення вогню між Хамас та Ізраїлем, оскільки ключові питання, такі як роззброєння бойовиків, гальмують просування угоди.