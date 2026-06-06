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Швейцарці проголосують за посилення військової служби: армія хоче зупинити відтік кадрів

06 червня 2026, 13:19
Швейцарці проголосують за посилення військової служби: армія хоче зупинити відтік кадрів
Фото: AP
14 червня референдум вирішить, чи стане перехід до цивільної служби складнішим на тлі зростання глобальної напруги.

Швейцарія виносить на референдум питання, яке давно турбує армію, а саме масовий перехід військовослужбовців до "альтернативної" цивільної служби. Голосування відбудеться 14 червня.

Про це повідомляє Bloomberg.

Чинна система передбачає, що молоді чоловіки після повноліття проходять близько 245 днів військової служби, розподілених на кілька років. Проте "альтернативна" цивільна служба, запроваджена у 1996 році, дозволяє замінити її на роботу в соціальних або екологічних проєктах. Вона триває у 1,5 раза довше, однак попит на неї стабільно зростає, що й стурбувало військових.

Законопроєкт, винесений на голосування, пропонує ускладнити такий перехід. Зокрема, ті, хто обере цивільну службу, мають відпрацювати щонайменше 150 днів незалежно від уже пройденого військового стажу. Генерал-лейтенант Бенедикт Роос, який очолює збройні сили з початку року, пояснив логіку змін прямо: армія не може дозволити собі втрачати підготовлених бійців, у яких уже вкладено значні ресурси.

Противники законопроєкту вважають такі зміни надмірним обмеженням права на вибір і критикують їх як крок до примусової мілітаризації.

На тому ж бюлетені швейцарці проголосують і за іншу резонансну ініціативу, про обмеження чисельності населення країни до 10 мільйонів осіб, яка перетягує на себе значну частину суспільної уваги.

Швейцаріяреферендумармія

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