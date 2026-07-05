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У Словаччині провалився референдум щодо довічних виплат Фіцо і відновлення спецпрокуратури

05 липня 2026, 16:13
У Словаччині провалився референдум щодо довічних виплат Фіцо і відновлення спецпрокуратури
Фото: dt.ua
Словаки також голосували щодо відновлення діяльності Офісу спеціального прокурора та кримінального агентства, які займалися розслідуванням тяжких злочинів та корупції.
Референдум, що відбувся у Словаччині в суботу щодо питання довічних виплат прем’єр-міністру Роберту Фіцо та іншим лідерам після закінчення їхніх повноважень, провалився через низьку явку.
 
Про це повідомляє Aktuality.
 
За даними Словацького статистичного управління,  явка склала 16,4%, що значно нижче за необхідні 50%.
 
Словаки також голосували щодо відновлення діяльності Офісу спеціального прокурора та кримінального агентства, які займалися розслідуванням тяжких злочинів та корупції. Референдум відбувся на підставі петиції, організованої "Демократами" – позапарламентською прозахідною опозиційною партією. Петицію підписали понад 350 тисяч громадян.
 
Із тих громадян, які прийшли на дільниці, 94,3% погодилися зі скасуванням довічних виплат для високопосадовців Словаччини, зокрема для Роберта Фіцо. Також 93,09% виборців погодилися з відновленням Офісу спеціального прокурора та Національного агентства з боротьби зі злочинністю (NAKA). Прем’єр-міністри та голови парламенту Словаччини, які перебували на посаді щонайменше два терміни, мають право на довічну виплату, щомісячну суму, яка дорівнює заробітній платі депутатів парламенту.
 
Ці виплати були запроваджені після замаху на життя Фіцо у 2024 році, коли його було поранено з вогнепальної зброї. До 2024 року ця допомога надавалася лише колишнім президентам.
 
З моменту повернення до влади у 2023 році партія Фіцо вжила заходів для ліквідації антикорупційних інституцій, зокрема скасувала Спеціальну прокуратуру, яка займалася гучними корупційними справами, та розформувала NAKA, елітний підрозділ, завданням якого була боротьба з організованою злочинністю.

 

Словаччинареферендум

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