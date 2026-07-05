У Словаччині провалився референдум щодо довічних виплат Фіцо і відновлення спецпрокуратури

Словаки також голосували щодо відновлення діяльності Офісу спеціального прокурора та кримінального агентства, які займалися розслідуванням тяжких злочинів та корупції.

Референдум, що відбувся у Словаччині в суботу щодо питання довічних виплат прем’єр-міністру Роберту Фіцо та іншим лідерам після закінчення їхніх повноважень, провалився через низьку явку.

За даними Словацького статистичного управління, явка склала 16,4%, що значно нижче за необхідні 50%.

Словаки також голосували щодо відновлення діяльності Офісу спеціального прокурора та кримінального агентства, які займалися розслідуванням тяжких злочинів та корупції. Референдум відбувся на підставі петиції, організованої "Демократами" – позапарламентською прозахідною опозиційною партією. Петицію підписали понад 350 тисяч громадян.

Із тих громадян, які прийшли на дільниці, 94,3% погодилися зі скасуванням довічних виплат для високопосадовців Словаччини, зокрема для Роберта Фіцо. Також 93,09% виборців погодилися з відновленням Офісу спеціального прокурора та Національного агентства з боротьби зі злочинністю (NAKA). Прем’єр-міністри та голови парламенту Словаччини, які перебували на посаді щонайменше два терміни, мають право на довічну виплату, щомісячну суму, яка дорівнює заробітній платі депутатів парламенту.