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Прем'єр Словаччини вимагає від Парижа пояснень через "Коаліцію охочих"

24 липня 2026, 19:08
Прем'єр Словаччини вимагає від Парижа пояснень через
Фото: news.yahoo.com
Фіцо назвав "Коаліцію охочих" військовим союзом.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що країна не є і не буде учасницею "Коаліції охочих", яка підтримує Україну, та закликав Францію публічно спростувати інформацію про нібито участь Братислави в цьому форматі.

Про це повідомляє Hnonline.

За словами Фіцо, після появи повідомлень про участь словацького представника в одному із засідань коаліції він особисто зв'язався з послом Франції в Словаччині Ніколя Сюраном і попросив французьку сторону не поширювати недостовірну інформацію.

"Як прем'єр-міністр Словацької Республіки офіційно заявляю, що Словаччина не була, не є і не буде членом "Коаліції охочих", яка підтримуватиме війну в Україні", – наголосив Фіцо.

Прем'єр також заявив, що не брав участі в жодному засіданні коаліції та назвав її військовим об'єднанням, до якого Словаччина не планує приєднуватися.

Підставою для заяви стала публікація порталу euBrief, де з посиланням на французьке посольство стверджувалося, що Словаччина була представлена на зустрічі "Коаліції охочих" 13 липня.

Колишній глава МЗС Словаччини Іван Корчок розкритикував реакцію уряду, заявивши, що влада сама створила невизначеність щодо своєї позиції, а також зауважив, що "російського посла не викликають на килим, а французького союзника – одразу".

ФранціяСловаччинаРоберт Фіцокоаліція охочих

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