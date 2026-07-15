У Литві фіксуються колосальні черги біля комісаріатів

Проте, через цьогорічну обмежену кількість місць в армію візьмуть не всіх.

У Литві фіксується рекордна кількість молоді, яка просить добровільно доєднатися до служби в армії, причому їх виявилося так багато, що місць на всіх може не вистачити.

Про це повідомляє Delfi.

Цьогоріч добровільно відслужити у війську захотіли понад 8,1 тис. молодих людей. У литовській армії кажуть, що це найвищий показник, зафіксований досі. Там додають, що майже 4,4 тис. осіб захотіли служити, не чекаючи на списки призовників, а ще 3,7 тис. після їхнього формування захотіли служити у пріоритетному порядку.

"Рекордна кількість молодих людей, які добровільно вибрали службу, показує, що все більше молоді прагне зробити внесок у зміцнення безпеки держави та розуміє свою роль у системі загальної оборони", – сказав директор Служби військового обов'язку та комплектування Управління військових комендатур Арунас Бальчюнас.

Проте через цьогорічну обмежену кількість місць в армію візьмуть не всіх. У ЗС Литви кажуть, що юнаки й дівчата, які отримали запрошення на навчання, а потім рішення про призов на обов'язкову початкову військову службу, можуть взяти академвідпустку для проходження служби, після її завершення поновити навчання.