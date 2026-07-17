Швейцарія закуповуватиме боєприпаси через механізм НАТО
Швейцарія приєдналася до механізму Ammunition Support Partnership (ASP), який діє під керівництвом Агентства НАТО з підтримки та закупівель (NSPA).
Про це повідомило Федеральне відомство Швейцарії з оборонних закупівель, передає SwissInfo.
У межах програми країни-учасниці отримують доступ до понад 2 тисяч видів боєприпасів для різних видів озброєння: сухопутних, морських та повітряних сил.
У швейцарському оборонному відомстві зазначили, що участь у спільних закупівлях допоможе скоротити терміни постачання та знизити витрати завдяки більшим обсягам замовлень.
Уряд Швейцарії наголосив, що приєднання до механізму відповідає стратегії Федеральної ради у сфері озброєнь і не суперечить нейтралітету країни.
Швейцарія співпрацює з Агентством НАТО з підтримки та закупівель із 1996 року. Раніше ця взаємодія переважно стосувалася систем протиповітряної оборони та ракет класу "повітря – повітря".
При цьому Берн не є членом НАТО, однак бере участь у низці програм Альянсу у межах партнерських форматів.