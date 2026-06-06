Війна на Близькому Сході змусила ЄС нарощувати імпорт газу з росії

Німеччина збільшила закупівлі СПГ на 72%, а імпорт російського газу до блоку сягнув рекордного рівня з початку повномасштабної війни.

Війна на Близькому Сході стала серйозним випробуванням для енергетичної системи Європи. Попри успіхи відновлюваної енергетики, ЄС продовжує витрачати мільярди на імпорт газу.

Про це повідомляє Euronews із посиланням на аналіз Інституту енергетичної економіки та фінансового аналізу.

За оцінками аналітиків, лише сонячна енергетика станом на початок червня дозволила Європі заощадити 12,8 млрд євро. Водночас імпорт скрапленого природного газу до ЄС з березня скоротився лише на 1,2%, тоді як у Великій Британії, на 20%. Енергетична аналітикиня IEEFA Ана Марія Яллер-Макаревич зазначає, що ЄС дедалі більше усвідомлює обмеження моделі нарощування імпорту СПГ, яка виникла після енергетичної кризи 2022 року.

Ситуація в різних країнах залишається неоднорідною. Найбільше зростання імпорту СПГ зафіксовано в Німеччині, на 72% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Закупівлі також наростили Італія та Бельгія.

Після скорочення поставок з Катару через ситуацію навколо Ормузької протоки ЄС збільшив закупівлі в інших країнах. З березня по травень імпорт СПГ зі США зріс на 5%, з Алжиру, на 11%, з росії, на 25%, а з Норвегії, на 84%. При цьому США забезпечили близько 60% усього імпорту скрапленого газу до Євросоюзу за цей період.

Нагадаємо, імпорт російського СПГ до ЄС продовжує зростати попри плани Брюсселя відмовитися від російських енергоносіїв до 2027 року. У першому кварталі 2026 року країни блоку закупили 6,9 млрд кубометрів російського СПГ, що є рекордним показником з початку повномасштабної війни. Найбільшими покупцями залишаються Франція, Іспанія та Бельгія, а росія посідає друге місце серед постачальників скрапленого газу до ЄС після США.