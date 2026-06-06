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У Польщі нагадали Україні про "червоні лінії" через питання УПА

06 червня 2026, 17:19
У Польщі нагадали Україні про
Косіняк-Камиш чітко виклав очікування Варшави щодо скандального рішення про найменування підрозділу ССО.

Глава Офісу президента України Кирило Буданов у суботу, 6 червня, зустрівся у Польщі з міністром оборони Владиславом Косіняком-Камишем.

Про це польський міністр написав у соцмережі Х.

Косіняк-Камиш заявив, що Польща та Україна є партнерами у питаннях безпеки, однак в історичних питаннях сторони мають говорити один одному правду. "Але коли йдеться про історію, ми маємо говорити один одному правду, адже лише так ми зможемо побудувати майбутнє", – сказав він.

За його словами, під час зустрічі він "чітко виклав очікування Польщі щодо рішення про присвоєння одному з військових підрозділів імені УПА". "Пам'ять про жертв Волинської трагедії не підлягає обговоренню. Є межі, які не можна перетинати", – наголосив міністр.

Нагадаємо, напередодні, у п'ятницю, заступник глави МЗС Польщі Марчін Босацький також зустрівся з Будановим. Скандал виник після того, як президент Зеленський присвоїв підрозділу Сил спеціальних операцій найменування "імені Героїв УПА", що викликало хвилю обурення у Польщі.

ПольщаУПАКирило БудановВладислав Косіняк-Камиш

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