Україна атакувала арсенали ВМФ росії під Санкт-Петербургом і нафтобазу на Кубані (оновлено)

Губернатор Петербурга вперше з початку повномасштабної війни закликав жителів залишатися вдома.

Українські далекобійні дрони 6 червня атакували арсенали військово-морського флоту та бази в Кронштадті поблизу Санкт-Петербурга, а також нафтобазу в Краснодарському краї за 500 кілометрів від України.

Президент Володимир Зеленський оприлюднив відео ударів і заявив, що "українські санкції працюють", оскільки путін не хоче завершувати війну.

"Будь-які прояви несправедливості проти України матимуть справедливу відповідь", – вказав президент, додавши, що успішні влучання є спільною роботою бійців ЗСУ, Головного управління розвідки та Служби безпеки України.

Серед цілей атаки, Науково-дослідний інститут морської теплотехніки в місті Ломоносов поблизу Санкт-Петербурга. Підприємство є одним із провідних оборонних науково-конструкторських центрів росії у сфері підводного озброєння, що спеціалізується на розробці торпедних систем та енергосилових установок для торпед. У соцмережах опублікували фото диму над містом, аналітики підтвердили задимлення в районі інституту.

Губернатор Санкт-Петербурга Алєксандр Бєглов звернувся до жителів міста із закликом залишатися вдома, що, за повідомленнями російських медіа, сталося вперше від початку повномасштабної війни. Губернатор Ленінградської області Алєксандр Дрозденко заявив про нібито знищення 144 безпілотників над регіоном, повідомив про тривання атаки та часткову евакуацію у Ломоносовському районі через пожежу на об'єкті Міністерства оборони росії.

За даними СБУ, під удар потрапили 15-й арсенал Військово-морського флоту рф у Ленінградській області, Кронштадтська військово-морська база, а також нафтобаза "Усть-Лабінськ" у Краснодарському краї.

Після атаки на 15-й арсенал ВМФ рф на об'єкті виникла пожежа та почалася вторинна детонація. На складах зберігаються ракети та боєприпаси. У місцевих чатах також з'явилися повідомлення про можливу евакуацію жителів прилеглих населених пунктів.

Окремою ціллю стала нафтобаза "Усть-Лабінськ" у Краснодарському краї. За даними СБУ, після серії вибухів там спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив щонайменше три резервуари з нафтопродуктами.

"Ця нафтобаза є важливим тиловим вузлом зберігання та постачання пального для російських військ на південному та східному напрямках", – зазначено в Службі безпеки.