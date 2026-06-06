Турецьке судно потрапило під атаку поблизу окупованого Криму

Четверо поранених доставлені до лікарні, хто атакував судно, поки невідомо.

Біля берегів окупованого росіянами Севастополя було атаковано турецьке риболовецьке судно DURU 67, яке згодом затонуло.

Про це повідомило Командування берегової охорони Туреччини.

Розташоване поблизу риболовецьке судно BURAK KAYA оперативно евакуювало п'ятьох поранених рибалок і попрямувало в бік Інеболу. Під час евакуації один із поранених, стан якого був критичним, загинув. Тіло загиблого та постраждалих передали підрозділу берегової охорони, судно повернулося в порт Інеболу.

Директор охорони здоров'я провінції Кастамона Февзі Явузілмаз повідомив, що четверо рибалок отримали осколкові поранення від шрапнелі. "Двоє наших пацієнтів мають відносно легкі поранення, а двоє, дещо серйозніші", – сказав він. Одному з поранених на борту судна берегової охорони зробили невелику операцію зі встановлення грудної трубки. В операції з надання медичної допомоги брало участь 18 медичних працівників.

Інформації про те, хто атакував судно, поки немає.