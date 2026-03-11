Орбан заявив про погрози з України на адресу своєї родини

"Українці вже погрожують моїй родині, моїм дітям та моїм онукам".

Премʼєр Угорщини Віктор Орбан опублікував на своїй сторінці у Facebook відео спілкування зі своїми родичами після того як вони, за його словами, отримали "погрози" з України. Він заявив, що з ними усе гаразд, але також попросив поставитися до цього серйозно.

Про це пише hirado.

"Українці вже погрожують моїй родині, моїм дітям та моїм онукам. З усіма все гаразд, але всьому є межа!", — заявив Орбан.

Як пояснюють журналісти, відео Орбана зʼявилось після слів колишнього депутата ВРУ (2-го, 4-го, 6-го скликань), ексгенерала СБУ, Героя України Григорія Омельченка. Він заявив, що Україні не потрібна адреса Орбана, адже у Києві знають, де живе прем'єр Угорщини, де він п'є пиво та вино, куди він ходить і з ким зустрічається. Омельченко пригрозив, що якщо Орбан не змінить своєї антиукраїнської позиції, то він повинен пам'ятати, що "карма ніколи не прощає нічиїх злочинів, від карми не втечеш, не сховаєшся від неї і не купиш".

"І нехай Орбан подумає про своїх пʼятьох дітей та шістьох онуків. Йому, звичайно, кров українських дітей не пече. Йому дорожча нафта російська, ніж життя українських дітей", — заявив він.

Раніше повідомлялось, що кремль розпочав дезінформаційну кампанію, аби допомогти Орбану в переобранні у крісло премʼєра. Адміністрація російського диктатора владіміра путіна схвалила план щодо підтримки партії Орбана шляхом заповнення соціальних мереж публікаціями, сформульованими в росії та опублікованими впливовими угорцями.