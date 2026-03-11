Зеленський закликав США посилити тиск на росію для завершення війни

Його коментарі пролунали через тиждень після того, як Трамп висловив невдоволення позицією українського президента.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на допомогу США у завершенні війни, однак наголосив: для цього необхідно посилити тиск на росію, а не на Україну.

Про це він сказав в інтерв’ю виданням Politico.

За словами Зеленського, Україна підтримує переговорний процес, а вплив президента США Дональда Трампа у цьому питанні є ключовим. Водночас, підкреслив глава держави, Вашингтон має спрямувати більший тиск саме на москву.

"Ми не довіряємо росії, але я думаю і вірю, що американці дійсно хочуть покінчити з цією війною. Я сподіваюся, що вони нам допоможуть, але нам потрібно більше тиску на росію, а не на мене", — сказав Зеленський.

Його коментарі пролунали через тиждень після того, як Трамп висловив невдоволення позицією українського президента, заявивши, що він повинен "взятися за справу" і укласти угоду. Американський лідер також натякнув, що більше довіряє готовності президента росії владіміра путіна до переговорів про перемир’я, ніж позиції Києва, не надавши доказів.

Після повернення Трампа до Білого дому у січні 2025 року його заяви неодноразово викликали занепокоєння в Києві та серед європейських союзників. Зокрема, він критикував Зеленського, називав його "диктатором" і звинувачував у початку війни.

Водночас Зеленський зазначив, що переговори з представниками адміністрації Трампа у грудні показали готовність США надати Україні певні гарантії безпеки, які можуть стати основою майбутньої мирної угоди. Однак деталі таких гарантій поки залишаються невизначеними.

"Будьмо чесними. Для нас це дуже важливо, але ми не маємо чіткої відповіді", — сказав президент.

Він також розповів, що під час розмови Трамп запитав, чи можуть американські гарантії безпеки бути сильнішими за гарантії НАТО. Зеленський відповів, що це залежить від рішення самого президента США, але наголосив на важливості довгострокових гарантій, які мають бути закріплені рішеннями парламентів і Конгресу США, щоб їх не могли скасувати майбутні адміністрації.