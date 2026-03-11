Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Європейські міністри культури підписали лист проти участі росії у Венеційській бієнале

11 березня 2026, 20:32
Європейські міністри культури підписали лист проти участі росії у Венеційській бієнале
facebook.com/MKIPUkraine
Вони наголошують агресивна війна росії проти України призвела до широкомасштабних руйнувань культурного життя та спадщини України.

Міністри культури 22 європейських країн підписали спільне звернення проти повернення росії на цьогорічну Венеційську бієнале. Ініціативу започаткувала міністр культури Латвії Агнесе Лаце.

Про це повідомило міністерство культури Латвії.

Окрім Латвії та України звернення підписали міністри Австрії, Бельгії, Болгарії, Хорватії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Ірландії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Іспанії та Швеції.

Лист адресували президенту Венеційської бієнале Пʼєтранджело Буттафуоко та Раді директорів виставки, а також надали для ознайомлення міністру культури Італії Алессандро Джулі. Міністри наголошують, що вже понад століття Венеційська бієнале є однією з найшанованіших у світі платформ для мистецької свободи та міжнародного культурного обміну. ​​Водночас культурні установи несуть не лише мистецьке значення, а й моральну відповідальність: культура не відокремлпена від реалій з якими стикається суспільство. Міжнародні культурні платформи не можна використовувати для легітимізації військової агресії чи підриву системи міжнародних санкцій.

Вони наголошують агресивна війна росії проти України призвела до широкомасштабних руйнувань культурного життя та спадщини України, включаючи пошкодження музеїв, історичних місць, памʼятників та інших культурних установ. Вони також додають, що росія залишається обʼєктом європейських та міжнародних санкцій, зокрема в культурній сфері.

10 березня проти участі росії також виступили віцепрезидентка Європейської комісії Хенна Віркунен та єврокомісар Гленн Мікаллеф. Вони назвали рішення про допуск росії несумісним з колективною відповіддю Європейського Союзу на агресію рф. Якщо Фонд Бієнале не перегляне його, то Єврокомісія розгляне подальші кроки, зокрема може призупинити чи припинити надавати грант Фонду.

Венеційська бієналеросія окупантикультураЄвросоюз

Останні матеріали

Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Технології
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 11 березня 2026, 16:19
Європа має план. Якщо Угорщина й далі блокуватиме кредит Україні – Politico
Політика
Європа має план. Якщо Угорщина й далі блокуватиме кредит Україні – Politico
Переклад iPress – 11 березня 2026, 12:31
Іран не стане легкою здобиччю. Спроба розхитати країну зсередини загрожує новою великою авантюрою – Том Купер
Політика
Іран не стане легкою здобиччю. Спроба розхитати країну зсередини загрожує новою великою авантюрою – Том Купер
Переклад iPress – 11 березня 2026, 09:55
Україна ламає наступальні плани рф. І завдає їй відчутних втрат – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна ламає наступальні плани рф. І завдає їй відчутних втрат – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 березня 2026, 17:57
За допомоги росіян. Орбан прагне здобути виборчу перемогу на ворожості до України – Джуліус Штраус
Політика
За допомоги росіян. Орбан прагне здобути виборчу перемогу на ворожості до України – Джуліус Штраус
Переклад iPress – 10 березня 2026, 13:39
Триденна операція Трампа і Бібі, що пішла не за планом. Іранська відповідь, якої не чекали США та Ізраїль – Том Купер
Політика
Триденна операція Трампа і Бібі, що пішла не за планом. Іранська відповідь, якої не чекали США та Ізраїль – Том Купер
Переклад iPress – 10 березня 2026, 10:51
Логістична схема з Берліна. Як підсанкційні товари везуть до росії – Politico
Політика
Логістична схема з Берліна. Як підсанкційні товари везуть до росії – Politico
Переклад iPress – 09 березня 2026, 17:00
Всупереч інтересам США. Олігархічний коридор як джерело війни – Тімоті Снайдер
Політика
Всупереч інтересам США. Олігархічний коридор як джерело війни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 березня 2026, 12:40
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється