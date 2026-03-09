Логістична схема з Берліна. Як підсанкційні товари везуть до росії – Politico

Попри жорсткий санкційний режим, запроваджений Євросоюзом після повномасштабного вторгнення росії в Україну, заборонені товари й далі потрапляють до москви через витончені схеми обходу обмежень. Розслідування журналістів Axel Springer Global Reporters Network, до якої входить і Politico, викрило берлінську логістичну мережу, що під виглядом узбецької пошти переправляє заборонені електронні компоненти та інші товари через Польщу і білорусь прямо до російських міст. Компанія LS Logistics Solution GmbH, створена колишніми працівниками офіційної дочірньої структури російської пошти, використовує прогалини у правовому режимі міжнародних поштових відправлень, що дає змогу уникати повноцінних митних перевірок на кордонах ЄС. Ця історія наочно демонструє: санкції, хоча й створюють для росії додаткові труднощі та витрати, не виконують свого завдання повною мірою, доки правова система не встигає за винахідливістю тих, хто їх обходить.

Німецька логістична фірма використовує прогалини в європейському законодавстві, щоб переправляти контрабанду до росії. Європейське видання Politico простежило цей незаконний маршрут від берлінського супермаркету до москви.

Серед полиць із цукерками та морозильних вітрин у російських супермаркетах по всій Німеччині розміщені оголошення, що рекламують послугу, яку влада намагається заборонити: логістичну компанію, яка спеціалізується на доставці посилок із самого серця Німеччини до росії, попри санкції Європейського Союзу.

Торговельні обмеження діють із 2014 року та були посилені одразу після вторгнення в Україну 2022-го, коли західні країни почали запроваджувати масштабні фінансові та торговельні санкції проти росії. Проте розслідування Axel Springer Global Reporters Network, до якої входить Politico, виявило таємну поштову систему із центром у Берліні, яка використовує особливий статус поштових посилок для переправлення до імперії путіна найрізноманітніших європейських товарів, зокрема й заборонених електронних компонентів.

Як зазначає Politico, ключовою ланкою цієї мережі є компанія LS Logistics Solution GmbH, зареєстрована в Кельні, заснована та керована колишніми співробітниками RusPost – наразі вже неіснуючої офіційної німецької дочірньої компанії російської державної поштової служби. Компанія керує складом поблизу берлінського аеропорту "Бранденбург", звідки вантажівки везуть посилки з етикетками, які засвідчують, що їх нібито обробляє UzPost, державна поштова служба Узбекистану, що не має дозволу на діяльність у Німеччині, через Польщу та білорусь за адресами в москві й Санкт-Петербурзі.

Видання наголошує, що йому відома кожна зупинка і кожен поворот цього маршруту, адже в рамках розслідування було відправлено п'ять посилок, оснащених цифровими пристроями для відстеження. Вони подолали незаконний маршрут завдовжки 1770 км, який підриває санкційний режим. Європейські політики вважають ці санкції найпотужнішим інструментом політичного тиску на російське керівництво через послаблення економіки країни.

LS Logistics заявила, що її механізми внутрішнього контролю роблять порушення санкцій ЄС "практично неможливими", поза тим компанія не застрахована від клієнтів, які подають неправдиві декларації щодо товарів, які вони надсилають.

"Застосування санкцій – це як боротьба з гідрою", – пояснив Девід Голдвін, який опікувався санкційною політикою на посаді координатора Державного департаменту США з міжнародних енергетичних питань, а зараз очолює консультативну енергетичну групу Глобального енергетичного центру Атлантичної ради. За його словами, це складний процес, і потрібно постійно адаптуватися до того, як пристосовуються порушники.

Узбецька етикетка

Наприкінці грудня розслідувачі запакували п'ять квадратних коричневих посилок з електронними компонентами, які прямо заборонені санкціями ЄС, і відправили їх до москви та Санкт-Петербурга.

Учасники експерименту стверджують, що, коли вони принесли свої посилки до прилавків російських супермаркетів у Берліні, то сказали продавцям, ніби у пакунках лежать книги, шарфи та шапки. Водночас логістична компанія жодним чином не перевіряла вміст пакунків, у яких насправді були заборонені електронні компоненти; перед пакуванням розслідувачі зробили їх непридатними для використання. Представники логістичної компанії взяли з журналістів 13 євро за кілограм і відмовилися надати квитанції.

Як зауважує Politico, ще більш показовим є маскування цих пакунків: співробітник логістичної компанії наклеює на коробки не російські поштові наклейки, а наклейки UzPost, національної поштової служби Узбекистану. Колишня радянська республіка не підпадає під санкції ЄС.

UzPost підтримує тісні зв'язки з російською поштовою службою, розповіла особа, обізнана з історією співпраці цих організацій, але яка побажала залишитися анонімною, щоб говорити про конфіденційні бізнес-практики. За повідомленнями ЗМІ, генеральна директорка російського маркетплейса Wildberries Тетяна Кім, яку подекуди називають найбагатшою жінкою країни, нещодавно придбала велику частку в UzPost.

"Ми працюємо з партнерами, зокрема приватними постачальниками поштових послуг. Вони можуть використовувати наші рішення для доставки", – заявила узбецька поштова служба у відповідь на запит Politico.

російські супермаркети в Берліні відкрито рекламують послуги з доставки від LS Logistics до росії та Казахстану.

У Німеччині зареєстровані логістичні компанії мають право надавати поштові послуги, включно з прийманням, сортуванням і доставкою для міжнародних поштових операторів. Але Федеральне агентство з мереж заявляє, що узбецька поштова служба не має права виконувати жодну із цих функцій у Німеччині. У відповіді на запит Politico німецьке Федеральне агентство з мереж повідомило, що "наразі розглядає" цю справу і застосує санкції до LS, якщо буде встановлено, що компанія використовує узбецькі документи без дозволу.

Як зазначає видання, після того як пакунки розслідувачів пролежали в супермаркетах один-два дні, стало помітно, що вони почали рухатися. Усередині кожного пакунка журналісти розмістили невеликий чорний GPS-пристрій, назвавши їх "Альфа", "Бета", "Гамма", "Дельта" та "Епсі". Вони могли відстежувати пересування посилок у режимі реального часу в додатку, уважно спостерігаючи, як ті їдуть вулицями Берліна до Шенефельда, де розташований міжнародний аеропорт столиці. Там посилки зупинилися і були вивантажені на сучасному складі, переобладнаному під російську тіньову поштову службу.

Кельн, суто технічно

Politico розповідає, що у 2014 році колишньому професійному гімнасту доручили запустити дочірню компанію російської національної поштової служби RusPost GmbH, яка мала офіційний дозвіл на збирання, оброблення та доставку поштових відправлень у Німеччині. Протягом 18 років Алєксєй Грігор'єв, який виріс у Санкт-Петербурзі, змагався і тренувався на найвищому рівні в Німеччині, виграв три титули чемпіона країни у складі команди KTV Straubenhardt і працював з олімпійським чемпіоном на перекладині. Але, наголошує видання, очевидного досвіду в поштовому бізнесі він не мав.

Німецька бізнес-модель RusPost GmbH зазнала краху після запровадження розширеного пакета санкцій у тижні, що настали після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року. Подібно до американських санкцій проти росії, Європейський Союз блокує чутливі технічні матеріали, які можуть сприяти розвитку російського оборонного сектору, водночас дозволяючи експорт особистих речей і повсякденних споживчих товарів.

"Санкції супроводжуються далекосяжними заборонами на експорт, зокрема товарів, пов'язаних із війною, з метою чинити тиск на російську військову економіку", – йдеться в заяві Федерального міністерства економіки.

Як зазначає Politico, у березні 2022 року під час вибіркових перевірок поштових відправлень до москви митники виявили в численних посилках RusPost GmbH товари, що підпадають під санкції, зокрема готівку, ювелірні вироби та електроприлади. Прокуратура Берліна розпочала розслідування діяльності компанії і дійшла висновку, що колишній керуючий директор RusPost GmbH умисно не створив ефективних механізмів контролю, порушивши свої обов'язки. Йому висунули 62 обвинувачення у спробі порушення Закону про зовнішню торгівлю та платежі протягом восьми місяців. Кримінальне провадження триває.

LS Logistics вказує як свою корпоративну штаб-квартиру непримітний будинок у Кельні, який вона ділить із десятками інших фірм. Але справжнім центром її діяльності є величезний склад поблизу берлінського аеропорту "Бранденбург".

Тим не менш, наголошує видання, російська поштова мережа не зникла повністю. Згідно з корпоративними документами, у грудні 2022 року була створена нова компанія під назвою LS Logistics Solution GmbH. Судячи з профілів у LinkedIn, LS укомплектувала керівні посади, зокрема менеджера з митних питань і керівника служби обслуговування клієнтів, колишніми співробітниками RusPost GmbH.

Нова компанія вказала як свою ділову адресу непримітний будинок на дві квартири в житловому районі Кельна, навпроти церкви. Коли розслідувачі відвідали це місце, вони знайшли стару білу поштову скриньку з написом "LS Logistics" поруч із десятками інших компаній, які, як передбачалося, також мали там розміщуватися. Але жодна з них не виглядала активною. Будівля в робочий час була порожньою, а поштова скринька переповнена пожовклими брошурами та старими газетами.

Операційним центром LS є складський комплекс у Берліні-Шенефельді, за кілька хвилин від столичного аеропорту. Сама будівля функціональна й анонімна: довга сіра промислова споруда з кількома металевими ролетними воротами, деякі з яких мають вузькі віконні щілини. Крізь них видно високі стоси посилок, щільно упакованих і грубо розсортованих, що тягнуться вглиб залу.

Як зауважує Politico, вантажівки регулярно прибувають і відправляються з вантажних майданчиків, освітлених яскравими білими прожекторами, що розрізають тишу індустріального району. За складом розташована широка бетонна стоянка, де часто паркується чорний позашляховик BMW з номерним знаком з ініціалами AG. Розслідувачі бачили, як чоловік, схожий на Грігор'єва, сідав у цю машину. Колишній глава RusPost GmbH офіційно вийшов із поштового бізнесу після того, як влада заморозила діяльність компанії. Однак, зазначає видання, неофіційно 50-річний чоловік і далі з'являється в Шенефельді, що свідчить про протилежне.

За словами одного з колишніх співробітників RusPost GmbH, склад поблизу аеропорту слугує пунктом збору посилок з усієї Європи. Інші логістичні компанії з російським керівництвом вказували цей склад як свою ділову адресу, а деякі з їхніх логотипів прикрашають фасад будівлі. LS Logistics Solution GmbH має найбільшу вивіску.

Рух автомагістраллю А2

Згідно з даними трекінгових пристроїв, посилки провели на складі кілька днів, після чого їх завантажили на 40-тонні вантажівки, які щодня вирушають із поштою. Потім вони рушили до польського кордону через німецьке місто Франкфурт-на-Одері. Без тривалих зупинок 40-тонні вантажівки перетнули Польщу автомагістраллю А2, минувши Варшаву. Через два дні після виїзду з Берліна вони наблизилися до східного кордону Європейського Союзу.

Щодня кілька 40-тонних вантажівок залишають склад у Берліні-Шенефельді, завантажені пакунками, що прямують до росії.

Посилки прибули до прикордонного пункту пропуску в Бресті, білоруському місті, де понад сто років тому росія підписала з Німеччиною мирний договір про вихід із Першої світової війни. Тепер це стало останнім місцем, де, як зауважує Politico, європейські чиновники могли виявити контрабанду, що вивозилася до країн, які вони вважають своїми супротивниками.

У 2022 році Європейський Союз застосував окремий пакет санкцій до білорусі, оскільки її лідер олександр лукашенко, близький соратник путіна, підтримав вторгнення росії в Україну. Проте, попри положення, які мали б завадити посилкам покинути Польщу, вони все ж потрапили до білорусі, а їхні пристрої для відстеження, судячи з усього, залишилися непоміченими.

Як зазначає Politico, це стає можливим завдяки особливому правовому статусу міжнародної пошти. Хоча для експорту звичайних товарів, таких як ті, що перевозяться морем у контейнерах або залізницею, необхідна офіційна експортна декларація, спрощена документація допомагає прискорити процес відправлення поштових відправлень. На кордонах Європи це розрізнення стає вирішальним, оскільки поштові відправлення здебільшого перевіряються на основі ризиків, а не шляхом комплексних інспекцій.

"Міжнародні поштові відправлення підлягають звичайним положенням митного нагляду як при ввезенні, так і при вивезенні та транзиті, і перевіряються на основі ризиків відповідно до чинного законодавства ЄС та національного законодавства, зокрема щодо дотримання санкційних положень", – зазначила Генеральна митна дирекція Німеччини у відповіді на запит видання.

Два пристрої відстеження на короткий час втратили сигнал у білорусі – ймовірно, зазначає Politico, через масштабний збій супутникових навігаційних систем у Східній Європі, але після подорожі завдовжки близько 1770 км усі вони показали однаковий пункт призначення. Посилки дісталися найбільших міст росії.

Представники України заявили, що результати розслідування їх не здивували. Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив в українському посольстві в Берліні, що уряд регулярно збирає інформацію про такі схеми і ділиться нею з міжнародними партнерами.

"Якщо подивитися на кількість випадків, то ніхто не робить достатньо", – сказав Власюк.

На крок позаду

Після прибуття посилок розслідувачі звернулися до всіх залучених сторін, включно з LS Logistics Solution GmbH, таємничим перевізником, який допоміг транспортувати товари з Європи до росії. Як зазначає видання, вони кілька разів телефонували Грігор'єву, але він не відповів; спроби зв'язатися з ним через компанію також не дали результатів. Керівник LS не відповів на запитання про свою роль у цьому процесі.

"Наші механізми внутрішнього контролю розроблені так, що порушення санкцій ЄС практично неможливі", – написала виданню генеральна директорка LS Анжеліка Кроне. "Вантажі, які не відповідають законодавчим вимогам, далі не обробляються. Ми не захищені від шахрайських неправдивих декларацій, які, очевидно, лежать в основі "тестових вантажів", про які ви згадуєте", – додала вона. Кроне зазначила, що не може відповісти на подальші запитання через вимоги захисту даних і конфіденційність контрактів.

Politico стверджує, що цього місяця Німеччина вжила заходів для посилення режиму санкцій, розширивши перелік порушень, що підлягають кримінальному покаранню. Закон, прийнятий Бундестагом у січні, вносить поправки до Закону про зовнішню торгівлю та платежі, щоб інтегрувати директиву Європейського Союзу, яка гармонізує кримінальне законодавство у 27 державах-членах, та забезпечити ефективне й єдине застосування. Німеччина була однією з 18 країн, яким у травні минулого року посадовці ЄС винесли попередження за невиконання директиви 2024 року.

Федеральне міністерство економіки, яке відповідає за впровадження нової політики, у заяві для Axel Springer Global Reporters Network стверджувало, що сама винахідливість логістичної мережі, яку розслідувачі викрили в Німеччині, є свідченням сили санкційного режиму країни.

"Державні системи закупівель росії працюють ціною значних фінансових витрат, щоби створювати все нові й складніші шляхи обходу санкцій", – заявив речник міністерства Тім-Ніклас Вентцель. За його словами, це підтверджує, що значні зусилля багатьох компаній щодо дотримання вимог та робота органів, відповідальних за виконання санкцій, у боротьбі з їх обходом також дають практичний ефект. Він переконаний, що закупівлі стають для росії дедалі складнішими, тривалішими та дорожчими.

На думку тих, хто намагався застосовувати санкційні закони, цей аргумент є правдивим, але лише частково.

"Мабуть, справедливіше буде сказати, що санкції мали істотний вплив і збільшили витрати зловмисників на досягнення своїх цілей. Але стверджувати, що вони працюють добре, – це, мабуть, перебільшення", – вважає Макс Мейзліш, колишній співробітник Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, а нині науковий співробітник Фонду захисту демократій.

"Коли є обхід, потрібне примусове виконання, – додає Мейзліш. – А коли потрібно більше примусового виконання, на мою думку, важко переконливо довести, що цей інструмент працює так, як передбачалося".

Axel Springer Global Reporters Network – це ініціатива, що об'єднує кілька видань і публікує резонансні новини, розслідування, інтерв'ю, авторські статті та аналітику. Вона об'єднує журналістів брендів Axel Springer, зокрема Politico, Business Insider, Welt, Bild і Onet, для висвітлення важливих новин для міжнародної аудиторії. Ці амбітні репортажі поширюються на всіх платформах Axel Springer: онлайн, у друкованих виданнях, на телебаченні та в аудіо. Разом ці медіа охоплюють сотні мільйонів людей у всьому світі.

Джерело: Politico