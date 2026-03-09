Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Вже завтра ЄС обговорить надання Україні €90 млрд

09 березня 2026, 17:19
Міністри економіки зустрінуться 10 березня, щоб розблокувати фінансування та додаткові транші для України.

У вівторок, 10 березня, під час засідання Ради ЄС з питань економіки та фінансів у Брюсселі європейські міністри обговорять розблокування кредиту ЄС для України на 90 млрд євро та додаткові джерела фінансування, зокрема кредит МВФ і транші механізмів Ukraine Facility та Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) від країн G7.

За словами топдипломата ЄС, хоча питання 90 млрд євро формально не внесене у порядок денний, його планують обговорити у контексті агресії росії проти України. Очікується, що погодження фінансування може відбутися до засідання Європейської ради 19–20 березня.

"Потрібно, щоб одна держава, Угорщина, зняла своє застереження щодо угоди, щоб перший транш можна було здійснити вже у квітні", – додав дипломат.

Також міністри розглянуть інші напрямки підтримки України у 2026–27 роках, включно з новою чотирирічною програмою МВФ і черговими виплатами від механізмів ERA та Ukraine Facility, які Україна може отримати вже у квітні.

Раніше ми писали, що ЄС досі намагається знайти рішення через вето Угорщини на €90 млрд допомоги для України.

 

