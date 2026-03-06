Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС інвестує €1,5 млрд у відновлення України

06 березня 2026, 15:12
Новий пакет програм у межах Ukraine Facility має залучити ще 3,4 млрд євро інвестицій у ключові сектори економіки.

Рішення було ухвалене 6 березня на засіданні керівного комітету Інвестиційної програми для України (UIF), що є частиною програми Ukraine Facility. 

Про це йдеться на сайті ЄвроРади.

Кошти підуть на реалізацію восьми програм, спрямованих на подолання найнагальніших економічних і соціальних викликів. Зокрема, фінансування передбачене для розвитку енергетики, зв'язку, сільського господарства, освіти та підтримки малого і середнього бізнесу, а також для будівництва укриттів у навчальних закладах. 

Очікується, що ці 1,5 млрд євро допоможуть залучити ще близько 3,4 млрд євро інвестицій. 

Програми реалізовуватимуть міжнародні фінансові установи, серед яких Європейський банк реконструкції та розвитку, Світовий банк, KfW та International Finance Corporation, а також нові партнери – Finnvera, Bpifrance і Cassa Depositi e Prestiti.

Загалом у межах UIF уже виділено 8,4 млрд євро, що становить близько 90% його потенціалу, і ці кошти мають мобілізувати понад 25 млрд євро інвестицій для відновлення, реконструкції та модернізації України. 

Програма є частиною масштабного фінансового пакета Європейського Союзу для України на суму 50 млрд євро, який передбачає надання коштів за умови проведення необхідних реформ.

Днями ми також писали, що Український оборонний стартап UFORCE оцінено більш ніж у $1 млрд

 

Євросоюзпідтримка Українивідновлення

