ЄС відмовився прискорювати членство України через суперечливу модель інтеграції

Країни-члени ЄС не підтримали надання Україні "зворотного" членства в рамках триваючих мирних переговорів, побоюючись, що така реформа підірве довіру до самого процесу вступу.

Про це повідомили Euronews кілька дипломатів.

Зазначається, що скептицизм став очевидним ввечері 4 березня, під час неформальної вечері послів з представниками Європейської комісії.

"Ідея цієї вечері полягала в тому, щоб повернути обговорення до політичного реалізму. Наш пріоритет — надійно закріпити Україну в Європі, але зробити це за допомогою реальних кроків", — сказав один із учасників на умовах анонімності.

За його словами, "тепер нам потрібні інші варіанти та інші умови".

Згідно зі "зворотною" моделлю, запропонованою Комісією, Україна стала б формальним членом ЄС, але без доступу до більшості переваг — таких як право голосу, Спільна сільськогосподарська політика (CAP) та регіональні фонди "сумісності".

Ці переваги надавалися б поступово, у міру досягнутого прогресу та виконання Києвом необхідних критеріїв. По суті, траєкторія вступу була б «зворотною».

Джерело стверджує, що посли зустріли цю концепцію досить скептично, а «відсутність ентузіазму у залі показала, що ідея, ймовірно, не отримає продовження».

Інший дипломат засудив Комісію за створення «ілюзії», що розширення може бути виключно політичним, а не ґрунтуватися на «заслугах», додало джерело.

За даними Politico, посли заявили голові апарату Урсулі фон дер Ляєн, що країни-члени не приймуть суперечливу ініціативу Комісії щодо "зворотного вступу".

Видання пише, що така позиція фактично блокує модель "спочатку членство, потім інтеграція", яку Єврокомісія пропонувала для того, щоб Україна могла приєднатися до ЄС до 2027 року.

У лютому Politico повідомляло, що ЄС розробляє безпрецедентний план, який може надати Україні часткове членство в блоці вже 2027 року, оскільки Брюссель намагається зміцнити позиції країни в Європі та віддалити її від москви.

Ідея дістала назву «зворотне розширення», оскільки фактично вводить країни в блок на початку процесу виконання критеріїв членства, а не наприкінці.

24 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що 2027 рік є надзвичайно важливим, і висловив сподівання на приєднання України до ЄС саме тоді. Разом з тим, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що встановлення конкретної дати вступу є неможливим.