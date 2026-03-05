Український оборонний стартап UFORCE оцінено більш ніж у $1 мільярд

Компанія UFORCE була заснована на основі технологій, випробуваних безпосередньо на полі бою в Україні.

Український стартап оборонних технологій UFORCE, створений на основі досвіду війни на українських фронтах, досяг оцінки понад 1 мільярд доларів. Попит на системи компанії зростає серед військових Західних країн та держав Перської затоки, які шукають перевірені у бою технології.

Про це повідомляє Bloomberg.

UFORCE об’єднує дев’ять українських оборонних компаній та залучив 50 мільйонів доларів у новому раунді фінансування під керівництвом Shield Capital і Lakestar за участю Ballistic Ventures, повідомляє компанія у заяві, що підтверджує інформацію Bloomberg.

Компанія, що базується в Лондоні, позиціонує себе як одну з найбільших платформ оборонних технологій, що з’явилися в Україні. UFORCE розробляє автономні системи для повітряного, морського та наземного застосування, адаптуючи технології, удосконалені під час конфлікту, для союзних армій.

Попит на такі системи зріс через ескалацію конфлікту на Близькому Сході, де іранські дрони та ракети атакують інфраструктуру та військові об’єкти. Україна роками протистояла подібним загрозам, зокрема дронам Shahed іранського виробництва, які широко використовує росія.

"Це проблема, з якою ми стикаємося в Україні вже давно. У нас ніколи не було дорогого озброєння, тому технології, які ми створювали, мали працювати в реальних бойових умовах", — заявив генеральний директор UFORCE Олег Рогинський.

Системи UFORCE — морські дрони, ударні БПЛА та платформи протидії дронам — забезпечили понад 150 тисяч місій під час війни.

До команди компанії входять також засновник Олексій Гончарук, колишній прем’єр-міністр України, та член ради директорів Бен Воллес, колишній міністр оборони Великої Британії.

Серед найвідоміших розробок UFORCE — морські безпілотники MAGURA, які брали участь в успішних операціях у Чорному морі. За їх допомогою було виведено з ладу або потоплено понад десять російських військових кораблів.

Зростаючий інтерес до українських оборонних технологій з боку урядів та інвесторів Європи, США й країн Близького Сходу зумовлений унікальним досвідом, здобутим під час реальних бойових дій. UFORCE стає важливим гравцем на міжнародному ринку оборонних інновацій.