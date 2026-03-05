Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Орбан пригрозив силою "прорвати" українську нафтову блокаду

05 березня 2026, 20:59
Орбан пригрозив силою
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Обмін гострими заявами вже давно перевів особистісний конфлікт двох лідерів у публічну площину.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 5 березня у мережі Х написав відверто ворожий заклик, погрожуючи силою примусити Україну "прорвати нафтову блокаду", тому що  Будапешт не має наміру йти ні на які компроміси.

"Не буде жодних угод, жодних компромісів. Ми силою прорвемо українську нафтову блокаду. Угорська енергія незабаром знову потече трубопроводом "Дружба"", — заявив Орбан.

 Обмін гострими заявами вже давно перевів особистісний конфлікт двох лідерів у публічну площину, а суперечка через нафтопровід "Дружба" переросла у політичне протистояння Києва та Будапешта.

Володимир Зеленський заявив про те, що роботу нафтопроводу"Дружба" можна відновити за півтора місяці. Він додав, що це можливо за умови, що Єросоюз знайде спосіб, як обійти блокаду 90-мільярдного кредиту для України. Зеленський уточнив, що точний строк, скільки знадобиться на відновлення нафтопроводу, визначить керівник "Нафтогазу" Сергій Корецький, про це президент домовився з головою Євроради Антоніу Коштою.

Президент заявив, що не хотів би взагалі відновлювати нафтоперегон для Орбана.

"Є деякі речі, у яких немає ціни. Вони нас вбивають, а ми повинні дати нафту Орбану (прем'єру Угорщини Віктору Орбану — ред.), тому що він, бідненький, без цієї нафти не може виграти вибори", — додав він.

УгорщинаВіктор Орбан"Дружба"Володимир Зеленський

Останні матеріали

Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Політика
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Переклад iPress – 05 березня 2026, 15:49
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Політика
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Переклад iPress – 05 березня 2026, 12:54
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Cуспільство
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 05 березня 2026, 08:35
Чи
Політика
Чи "особливі відносини" мертві? Чому Трамп розвернувся проти Британії – The Times
Переклад iPress – 04 березня 2026, 15:14
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Політика
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Переклад iPress – 04 березня 2026, 12:49
путін – єдиний безсумнівний переможець війни США з Іраном. Tomahawk і Patriot для України стають менш імовірними – Марк Чемпіон
Політика
путін – єдиний безсумнівний переможець війни США з Іраном. Tomahawk і Patriot для України стають менш імовірними – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 04 березня 2026, 08:24
Україна залежала від західного озброєння. Тепер ситуація змінилася – Wall Street Journal
Технології
Україна залежала від західного озброєння. Тепер ситуація змінилася – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 березня 2026, 13:23
Бомбардування Ірану США та Ізраїлем. Засоби та способи без кінця-краю – Філліпс О'Брайен
Політика
Бомбардування Ірану США та Ізраїлем. Засоби та способи без кінця-краю – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 березня 2026, 10:37
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється