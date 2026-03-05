Орбан пригрозив силою "прорвати" українську нафтову блокаду

Обмін гострими заявами вже давно перевів особистісний конфлікт двох лідерів у публічну площину.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 5 березня у мережі Х написав відверто ворожий заклик, погрожуючи силою примусити Україну "прорвати нафтову блокаду", тому що Будапешт не має наміру йти ні на які компроміси.

"Не буде жодних угод, жодних компромісів. Ми силою прорвемо українську нафтову блокаду. Угорська енергія незабаром знову потече трубопроводом "Дружба"", — заявив Орбан.

Обмін гострими заявами вже давно перевів особистісний конфлікт двох лідерів у публічну площину, а суперечка через нафтопровід "Дружба" переросла у політичне протистояння Києва та Будапешта.

Володимир Зеленський заявив про те, що роботу нафтопроводу"Дружба" можна відновити за півтора місяці. Він додав, що це можливо за умови, що Єросоюз знайде спосіб, як обійти блокаду 90-мільярдного кредиту для України. Зеленський уточнив, що точний строк, скільки знадобиться на відновлення нафтопроводу, визначить керівник "Нафтогазу" Сергій Корецький, про це президент домовився з головою Євроради Антоніу Коштою.

Президент заявив, що не хотів би взагалі відновлювати нафтоперегон для Орбана.

"Є деякі речі, у яких немає ціни. Вони нас вбивають, а ми повинні дати нафту Орбану (прем'єру Угорщини Віктору Орбану — ред.), тому що він, бідненький, без цієї нафти не може виграти вибори", — додав він.