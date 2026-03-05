Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський натякнув Орбану, що може знадобитися "інша мова спілкування"

05 березня 2026, 16:44
Зеленський натякнув Орбану, що може знадобитися
Фото: Telegram/Зеленський
Зеленський заявив, що дасть адресу прем'єра Угорщини Віктора Орбана бійцям ЗСУ, якщо той блокуватиме кредит на 90 млрд євро.

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання на припинення блокування кредиту ЄС на 90 мільярдів євро, натякнувши на роль угорського прем'єра Віктора Орбана.

Про це він заявив під час брифінгу у четвер, 5 березня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Глава держави наголосив на необхідності внесення українською стороною передплати за замовлені у Швеції та Франції бойові літаки Gripen і Rafale. "Надіємося, що одна особа в Євросоюзі не буде блокувати 90 млрд, або перший транш з 90 млрд, і в українських воїнів буде зброя. Інакше — даємо адресу цієї особи нашим Збройним силам, хлопцям нашим — нехай вони йому дзвонять і спілкуються своєю мовою", — сказав Зеленський.

Окрім цього, президент висловив позицію щодо відновлення нафтопроводу "Дружба". Зеленський зазначив, що Україна очікує офіційного звернення ЄС з цього питання, але сам би не відновлював трубопровід через його російське походження. "Скажу чесно, я б його не відновлював. Це моя позиція. Я її сказав керівникам Європи й тим, хто дзвонив до мене з цим питанням", — підкреслив він.

Заяви президента відображають прагнення України отримати фінансову підтримку та водночас зберегти стратегічну незалежність у питаннях енергетики та оборони.

Нагадаємо, Європейський Союз розглядає можливість надання Україні фінансової допомоги для ремонту нафтопроводу "Дружба". Причиною стало блокування Угорщиною та Словаччиною підтримки Києва і санкцій проти росії до відновлення поставок через трубопровід.

кредитУгорщинавійнаВіктор Орбан"Дружба"Володимир Зеленський

