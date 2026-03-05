Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС може профінансувати ремонт нафтопроводу "Дружба" в Україні

05 березня 2026, 15:59
ЄС може профінансувати ремонт нафтопроводу
Фото: з вільного доступу
Європейська комісія може надати допомогу через бюджетну підтримку, яку вже виділяє Україні.

Європейський Союз розглядає можливість надання Україні фінансової допомоги для ремонту нафтопроводу "Дружба". Причиною стало блокування Угорщиною та Словаччиною підтримки Києва і санкцій проти росії до відновлення поставок через трубопровід.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними співрозмовників агентства, Європейська комісія може надати допомогу через бюджетну підтримку, яку вже виділяє Україні. Крім того, ЄС готовий надати технічну експертизу для відновлення інфраструктури.

Пошкодження на об’єкті сталися після російської атаки в січні. Унаслідок удару загорівся резервуар для зберігання нафти — пожежу гасили десять днів. Також були пошкоджені обладнання, лінії електропередачі, трансформатори та система виявлення витоків. Про це раніше повідомляв генеральний директор державної енергетичної компанії "Нафтогаз" Сергій Корецький.

Водночас Угорщина та Словаччина звинуватили Україну у затримці постачання нафти і поставили під сумнів масштаби пошкоджень. При цьому жодна з цих країн не визнала російську атаку на об’єкт у січні.

За словами джерел Bloomberg, від початку повномасштабного вторгнення росії трубопровід "Дружба" атакували майже два десятки разів. Ремонтні роботи нерідко проводили під час нових обстрілів, що створювало загрозу для працівників. Співрозмовники агентства також не виключають нових атак після завершення ремонту.

Блокування допомоги Україні з боку Угорщини викликало невдоволення в ЄС. Деякі країни звинувачують Будапешт у порушенні обіцянки, даної у грудні, підтримати надання кредиту Києву.

Крім того, Угорщина відмовляється розглядати альтернативні джерела постачання енергоносіїв, зокрема через Хорватію, пояснюючи це тим, що російська нафта дешевша.

За інформацією джерел, Європейська комісія також веде переговори з Україною щодо можливого направлення місії для перевірки масштабу пошкоджень на об’єкті "Дружба". Перемовини з цього питання тривають.

Євросоюз"Дружба"УгорщинаСловаччина

