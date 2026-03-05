Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна та росія провели новий обмін полоненими

05 березня 2026, 15:00
джерело facebook.com/zelenskyy.official
Зеленським подякував Сполученим Штатам Америки за сприяння звільненню українських військовополонених.

У четвер, 5 березня, між росією та Україною відбулося взаємне звільнення військовополонених. З російського полону на Батьківщину повернулися ще 200 українських захисників, зазначив глава Української держави Володимир Зеленський. 

За його словами, з полону вдалося звільнити воїнів Збройних сил України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту, які обороняли Маріуполь, Донецьку, Запорізьку, Харківську та Луганську області. 

"Щоразу, коли наші вдома, це доводить, що Україна працює, щоб повернути кожного й кожну. Нікого не забуваємо. Залучаємо посередників", — наголосив президент. 

Зеленський подякував Сполученим Штатам Америки за сприяння звільненню українських військовополонених. 

Це був перший обмін за майже п'ять місяців. Його провели після тристоронніх перемовин між Україною, США та рф в Абу-Дабі (ОАЕ). До цього, як зазначалося, росія близько пів року блокувала домовленості щодо повернення українських військових і цивільних.

війнаобмін полоненимиВолодимир Зеленський

