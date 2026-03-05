Тисячі людей застрягли на Близькому Сході – Bloomberg

Пасажирів вивозять спецрейсами.

Авіакомпанія Qatar Airways почала виконувати обмежену кількість рятувальних рейсів, щоб евакуювати пасажирів, які застрягли на Близькому Сході через закриття повітряного простору.

Зазначається, що плануються польоти з Маската (Оман) до Лондона, Берліна, Копенгагена, Мадрида, Рима та Амстердама, а також рейси з Ер-Ріяда до Франкфурта.

Водночас управління цивільної авіації Катару зберігає повітряний простір країни закритим ще з суботи. Наступне оновлення інформації щодо відновлення польотів очікується у п’ятницю. У результаті після загострення конфлікту між США та Ізраїлю з одного боку, й Ірану з іншого, десятки тисяч людей опинилися заблокованими в регіоні, а понад 23 тисячі запланованих рейсів були скасовані.