Тисячі людей застрягли на Близькому Сході – Bloomberg

05 березня 2026, 14:07
Тисячі людей застрягли на Близькому Сході – Bloomberg
Фото: fosterbuild.com
Пасажирів вивозять спецрейсами.
Авіакомпанія Qatar Airways почала виконувати обмежену кількість рятувальних рейсів, щоб евакуювати пасажирів, які застрягли на Близькому Сході через закриття повітряного простору.
 
Про це пише Bloomberg.
 
Зазначається, що плануються польоти з Маската (Оман) до Лондона, Берліна, Копенгагена, Мадрида, Рима та Амстердама, а також рейси з Ер-Ріяда до Франкфурта.
 
Водночас управління цивільної авіації Катару зберігає повітряний простір країни закритим ще з суботи. Наступне оновлення інформації щодо відновлення польотів очікується у п’ятницю. У результаті після загострення конфлікту між США та Ізраїлю з одного боку, й Ірану з іншого, десятки тисяч людей опинилися заблокованими в регіоні, а понад 23 тисячі запланованих рейсів були скасовані.
 
Близький Схід є одним з найпопулярніших маршрутів польотів і місцем розташування найзавантаженішого аеропорту світу в Дубаї, а також найбільшої міжнародної авіакомпанії Emirates.
 
Наразі літаки багатьох перевізників залишаються на землі, причому частина з них опинилася далеко від базових аеропортів, таких як Китай та Австралія.
 
У поточній ситуації Оман та Саудівська Аравія стали ключовими притулками для евакуації, оскільки рейси звідти поки що залишаються можливими. Деякі країни Європи, зокрема Німеччина, Велика Британія та Італія, уже відправляють туди літаки, щоб забрати своїх громадян додому.

 

