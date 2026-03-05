США не попереджали Британію про точний час операції проти Ірану – The Guardian

Британці евакуювали своє посольство за день до "Епічної люті", тож вони знали про підготовку, але їх не інформували про деталі.

США не попереджали Велику Британію про точні деталі і час початку операції проти Ірану. Одне джерело з уряду повідомило, що Лондон знав про неминучу операцію через накопичене обладнання і розвідувальні дані з "незвичних каналів", але його не ознайомили з оперативними подробицями.

Про це пише The Guardian.

Велика Британія вирішила евакуювати посольство з Тегерану в п'ятницю, сигналізуючи про те, що вона знає про підготовку ударів. Запит Дональда Трампа на використання британських військових баз для ударів також попередив Британію про те, що Білий дім серйозно налаштований проводити операцію.