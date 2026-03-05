Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Війна в Ірані поставила під загрозу глобальне виробництво чипів

05 березня 2026, 13:35
Війна в Ірані поставила під загрозу глобальне виробництво чипів
фото: Reuters
Конфлікт може порушити постачання гелію та інших критичних матеріалів для напівпровідників.

Війна в Іран може порушити постачання ключових матеріалів, необхідних для виробництва напівпровідників.

Про можливі ризики попередили представники південнокорейської індустрії мікрочипів, пише Reuters.

За словами депутата правлячої партії Південної Кореї Кім Йонг-бе, тривале загострення на Близькому Сході може призвести до перебоїв із постачанням матеріалів, які використовуються у виробництві мікрочипів.
 
Він зробив таку заяву після зустрічі з керівниками провідних технологічних компаній, зокрема Samsung Electronics, а також представниками галузевих асоціацій.
 
"Посадовці підняли питання, що виробництво напівпровідників може бути порушене, якщо деякі ключові матеріали не вдасться отримувати з Близького Сходу", – заявив він під час брифінгу для журналістів.
 
Як приклад він навів гелій: один із критично важливих ресурсів для виробництва чипів. Цей газ використовується для охолодження обладнання під час виробничого процесу, а його альтернатив наразі не існує.
 
Гелій виробляють лише кілька країн світу, серед яких одним із ключових постачальників є Катар. Попередження пролунали на тлі вже існуючих проблем у світовому ланцюгу постачання чипів. Попит на напівпровідники різко зріс через розвиток систем штучного інтелекту та будівництво центрів обробки даних.
 
Через це дефіцит чипів уже впливає на виробництво смартфонів, комп’ютерів і автомобілів. Водночас окремі компанії заявили, що наразі не очікують серйозних перебоїв у своїй роботі.

 

