Війна в Ірані поставила під загрозу глобальне виробництво чипів

Конфлікт може порушити постачання гелію та інших критичних матеріалів для напівпровідників.

Війна в Іран може порушити постачання ключових матеріалів, необхідних для виробництва напівпровідників.

Про можливі ризики попередили представники південнокорейської індустрії мікрочипів, пише Reuters.

За словами депутата правлячої партії Південної Кореї Кім Йонг-бе, тривале загострення на Близькому Сході може призвести до перебоїв із постачанням матеріалів, які використовуються у виробництві мікрочипів.

Він зробив таку заяву після зустрічі з керівниками провідних технологічних компаній, зокрема Samsung Electronics, а також представниками галузевих асоціацій.

"Посадовці підняли питання, що виробництво напівпровідників може бути порушене, якщо деякі ключові матеріали не вдасться отримувати з Близького Сходу", – заявив він під час брифінгу для журналістів.