Фіцо назвав умову зустрічі із Зеленським

05 березня 2026, 14:55
Фіцо назвав умову зустрічі із Зеленським
Фото: news.yahoo.com
Премʼєр Словаччини стверджує, що ЄС "повинен тиснути" на президента України.
Перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським прем’єр Словаччини Роберт Фіцо хоче узгодити з Єврокомісією позицію щодо транзиту російської нафти через Україну.
 
Про це йдеться у заяві Фіцо, оприлюдненій на платформі X.
 
За словами словацького прем’єра, він "зацікавлений" у зустрічі із Зеленським, однак спершу планує переговори з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
 
"У вівторок я збираюся в Париж на "ядерний форум". І тоді ми спробуємо організувати зустріч з головою Єврокомісії - впродовж цих днів, коли я перебуватиму у Франції", - сказав Фіцо.
 
Він також заявив, що Словаччина разом з Єврокомісією повинні "тиснути на Зеленського", щоб Україна дозволила інспекцію на місці та відновила транзит російської нафти.
 
"Тому що він завдає шкоди цілому Європейському Союзу і, звісно, нічого від нього не отримає. Навпаки, він втрачає підтримку дедалі більшої кількості країн", - вважає словацький прем’єр.
 
Він додав, що поки Словаччина не узгодить позицію з Єврокомісією, а також із Угорщиною, зустріч із президентом України не має сенсу.
 
"Я гадаю, що потім зустріч із президентом Зеленським відбудеться. Наразі ми не узгодили місце зустрічі. Допоки Словаччина не скоординувала позицію з Європейською комісією, а також Угорщина... ця зустріч є безглуздою. Оскільки президент Зеленський демонстративно не хоче пустити нафту через свою територію", - заявив Фіцо.

 

війна в УкраїніФіцоросія окупанти

