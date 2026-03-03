Україна залежала від західного озброєння. Тепер ситуація змінилася – Wall Street Journal

Американське впливове видання Wall Street Journal розповідає, як Україна з отримувача західної зброї перетворилася на постачальника передових військових технологій для Європи. Йдеться насамперед про спільні німецько-українські оборонні проєкти в рамках ініціативи "Будуймо разом з Україною". Видання пояснює, як чотири роки повномасштабної війни перетворили Україну на унікальний полігон для розробки і випробування сучасних озброєнь, особливо у сфері дронів та електронної боротьби. Водночас для Європи ці партнерства є способом одночасно підтримати Київ, пожвавити власну промисловість і зміцнити оборонний потенціал НАТО в умовах зростаючих безпекових загроз.

Європейські союзники Києва активно переймають його військовий досвід, прагнучи зміцнити власну оборону, пише американське видання Wall Street Journal.

Видання зазначає, що коли почалося повномасштабне вторгнення росії, західні виробники озброєння поспішили поставити в Україну сучасну зброю, допомогаючи Києву протистояти набагато сильнішому ворогу. Чотири роки по тому потік перевіреної в боях техніки рухається у зворотному напрямку.

WSJ розповідає, що поблизу Мюнхена нещодавно відкритий завод тепер виробляє дрони із запатентованою українською технологією. Дрони, відомі під назвою Linza, оснащені українськими модулями проти глушіння, використовують штучний інтелект для навігації і можуть застосовуватися для розвідки, доставки вантажів або встановлення наземних мін. Наразі спільна німецько-українська виробнича лінія постачатиме продукцію на українське поле бою, але після досягнення повної оперативної готовності планується постачати її на ширший європейський оборонний ринок.

Європейські країни активно скуповують українські передові технології, допомагаючи збройним силам НАТО переорієнтуватися на нове поле бою, де домінують дрони та електронна боротьба, і де навіть нова зброя може за кілька місяців стати застарілою.

Як пояснює видання, для таких країн, як Німеччина, ініціатива "Будуймо разом з Україною" дозволяє поєднати державні субсидії з українськими інноваціями, оживити мляву економіку та переоснастити занепадаючі заводи. Для України це означає більше зброї для її військ, оплачуваної союзниками.

Підприємство поблизу Мюнхена, яке у лютому відкрили президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, є одним із щонайменше десяти заводів, які українські та європейські оборонні компанії планують запустити до кінця року.

Близько 80% працівників – українці: біженці, які приїхали до Німеччини після повномасштабного вторгнення в їхню країну, або виїхали раніше.

У день відкриття заводу Зеленський також оголосив про ще одне партнерство в Німеччині між компанією Auterion, що розробляє програмне забезпечення для дронів і має офіси у ФРН та США, та українським виробником дронів Airlogix. Цей проєкт має отримати сотні мільйонів євро німецьких субсидій.

За інформацією уряду Данії, українська компанія Fire Point, що виробляє ракети та дрони, відкриває завод з виробництва ракетного палива у південній частині Ютландії.

"Модель "Будуймо з Україною" є важливою для нас, оскільки це означає додаткову зброю для нашої передової, оплачену нашими партнерами", – розповів радник Зеленського з питань стратегічних справ Олександр Камишін, який курує військову промисловість. Це також дозволяє європейським лідерам будувати сучасні системи для кращого захисту своїх країн, додав він.

Як зазначає WSJ, стурбовані вторгненнями російських дронів і підозрами на диверсії, а також невизначеністю щодо зобов'язань США щодо їхньої безпеки, європейські країни пообіцяли виділити сотні мільярдів євро на додаткові витрати для зміцнення своєї оборони. Оскільки більша частина американської допомоги Україні була припинена після того, як президент Трамп обійняв посаду в 2025 році, європейці зараз оплачують більшу частину рахунку. Європейський Союз зобов'язується надати пакет допомоги у розмірі 90 млрд євро, що еквівалентно приблизно 106 млрд доларів, з додатковим фінансуванням від Великої Британії та Норвегії.

"Ми повинні швидко вчитися на прикладі України: вона є найбільшим у світі полігоном для випробування нових систем озброєння і неймовірно швидко впроваджує інновації", – пояснила міністерка економіки Німеччини Катерина Райхе, яка очолює нову модель фінансування України.

За інформацією WSJ, вона відвідала Київ, щоб налагодити партнерства між послабленими німецькими виробниками автомобілів і машинобудування – галузями, які зараз щомісяця скорочують 15 000 робочих місць – та українськими оборонними компаніями. Німеччина надасть фінансування та свої величезні промислові потужності для цих проєктів, а українці – перевірені в умовах війни технології, зазначила Райхе.

"Ми повинні використовувати цей потенціал, щоб допомогти Україні, але й водночас зробити себе сильнішими", – пояснила Райхе. За її словами, економічна політика та політика безпеки більше не можуть бути розділеними.

Видання нагадує, що німецький уряд виділив понад 11 млрд євро на фінансування оборони України цього року. За словами представників Берліна, до 2 млрд євро піде на субсидування оборонного виробництва в Україні, а також у Німеччині.

Німецька компанія Auterion та українська Airlogix від квітня почнуть постачати дрони середньої дальності зі штучним інтелектом Києву, Берліну та іншим столицям країн-членів НАТО.

На нещодавно відкритому заводі поблизу Мюнхена спільне підприємство німецького виробника дронів Quantum Systems та української військово-технічної компанії Frontline Robotics є першим проєктом Build With Ukraine, який перейшов у стадію виробництва. Спочатку планується випускати 10 000 дронів Linza щороку.

Коли у 2022 році розпочалася повномасштабна війна, Quantum Systems постачала українській армії власні крилаті дрони-розвідники під назвою Vector. Це дозволило завдати росії одну з найгучніших тактичних поразок – знищення великої російської бронетанкової групи, яка в травні 2022 року намагалася переправитися через річку Сіверський Донець у Луганській області.

Однак за кілька місяців стрімкий розвиток російських засобів електронної війни зробив дрони Vector застарілими.

"Ми змушені були починати знову, адаптуватися, і в цьому постійному процесі ми рано зрозуміли, що це можна зробити лише за умови присутності в Україні", – зазначив Матіас Лена, колишній німецький військовий офіцер і керуючий директор спільного підприємства. Інші компанії надсилали свої продукцію в Україну і залишали там, сказав він. "В Україні це неможливо, тому що там потрібно адаптуватися набагато швидше", – пояснив Лена.

Невелика допоміжна майстерня, яку Quantum відкрила в Україні, з того часу перетворилася на повноцінне виробниче підприємство з 450 працівниками, що спонукало німецьку компанію інвестувати торік у Frontline Robotics, стартап, заснований у 2023 році чотирма інженерами з Києва. Після розширення підприємство поблизу Мюнхена також постачатиме продукцію європейським збройним силам за межами України.

"Ідея полягає в тому, щоб заповнити прогалину, яка зараз існує у всіх західних збройних силах, оскільки вони бачать, що відстають у технології безпілотників", – сказав Лена.

За словами офіційних осіб, виробництво в Німеччині коштуватиме лише трохи дорожче, ніж в Україні, і позбавить від страху російських бомбардувань. Дрони Linza залишаться в тому ж ціновому діапазоні, що й деякі комерційно доступні дрони Mavic, вироблені китайською компанією DJI, але матимуть вбудовану функцію захисту від перешкод (антизаглушення) та інші функції, необхідні військовим.

В Україні, нагадує WSJ, яка до російського вторгнення мала потужну оборонну промисловість, виробники оборонної продукції за останні чотири роки розробили нові сучасні технології, особливо в галузі безпілотних літальних апаратів великої дальності, морських безпілотників і ракет. Однак оборонна промисловість країни регулярно стає мішенню атак і страждає від загальнонаціональних відключень електроенергії, спричинених російськими бомбардуваннями.

Директор з розвитку бізнесу Frontline Robotics і український керівник спільного підприємства з Quantum Микита Рожков згадав, як виробничі потужності його компанії стали мішенню для атаки 14 російських безпілотників "Шахед". Обійшлося без жертв, але обладнання було пошкоджено. Багато українських виробників оборонної продукції мають бути готовими до швидкого перенесення виробництва, тому не інвестують у габаритне й дороге обладнання.

"Ключова проблема для нас – як масштабувати виробництво цього складного продукту в Україні в умовах війни, – розповів Рожков. – Тут [у Німеччині], звичайно, є інші ризики. Ми не очікуємо ракет "Іскандер", сподіваємося, але все одно маємо зважати на можливість про проникнення ворога і вживаємо відповідних заходів".

Як зауважує WSJ, більшість співробітників заводу, точне місцезнаходження якого є секретом, не розкривають своїх повних імен і не дозволяють фотографувати свої обличчя через побоювання, що їх можуть вистежити російські спецслужби.

Поява українських оборонних заводів на німецькій землі вже викликала гнів російських телепропагандистів, один з яких, імітуючи Адольфа Гітлера, засудив німців за виробництво зброї, яка забирає життя невинних росіян.

Дмитро, інженер з випробування дронів на цьому підприємстві, тричі був поранений на українському фронті, перш ніж у 2024 році переїхав до Німеччини разом із дружиною і дитиною. "Наша мотивація чітка: допомогти Україні, – пояснив він. – Раніше я робив це зі зброєю в руках, а тепер роблю це тут, на заводі".

