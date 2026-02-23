Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal

Wall Street Journal звертає увагу, що справа Джеффрі Епштейна стала серйозним викликом для адміністрації Дональда Трампа: попри спроби знизити увагу до скандалу, оприлюднення мільйонів документів лише посилило політичну кризу. Білий дім спочатку не підтримував розголошення матеріалів, однак тиск із боку Конгресу змусив президента підписати відповідний закон. У статті основну увагу приділено політичним і бюрократичним аспектам – внутрішнім дискусіям у Білому домі, роботі Міністерства юстиції та помилкам під час редагування документів. Злочини, жертви та сама мережа Епштейна залишаються на периферії або взагалі поза кадром. Таке враження, що це робиться свідомо, щоб нівелювати ефект від оприлюднених матеріалів.

Коли Міністерство юстиції США оприлюднило чергову частину мільйонів файлів про Джеффрі Епштейна, президент Трамп опинився в ситуації, якої намагався уникати протягом року: йому знову довелося реагувати на наслідки, пише Wall Street Journal. "Ніхто не припускав, що саме так ми хотіли розпочати рік", – заявив представник Міністерства юстиції США.

Файли, за даними WSJ, показали, що міністр торгівлі Говард Лутнік відвідував Епштейна ще тривалий час після того, як стверджував, що розірвав із ним стосунки. Лутнік був змушений публічно пояснювати свої попередні заяви, що, за словами посадовців адміністрації, обізнаних із питанням, призвело до прямої розмови з Трампом. Президент запитав, чому той раніше заперечував зв'язки з Епштейном.

З лютого минулого року, зазначає WSJ, адміністрація намагалася відійти від теми Епштейна, яка особливо розбурхувала прихильників Трампа.

Видання нагадує, що спочатку представники адміністрації Трампа виступали проти оприлюднення матеріалів розслідування щодо Епштейна, засудженого за сексуальні злочини, а згодом запевняли союзників, що в документах немає нової інформації.

Натомість оприлюднення останніх матеріалів, ініційоване Конгресом, призвело до відставок серед відомих юристів і бізнес-лідерів та спричинило нові кримінальні розслідування в трьох інших країнах, пише WSJ. Колишній президент Білл Клінтон і колишня держсекретарка Гілларі Клінтон мають дати свідчення перед Конгресом після того, як у файлах були виявлені фотографії Білла Клінтона з Епштейном.

Як зазначає WSJ, останній епізод розпочався під час телефонної конференції напередодні Різдва, коли помічники повідомили заступнику генерального прокурора Тодду Бланшу, що ще мільйон документів, які адвокати вважали дублікатами, насправді ними не були.

Бланш зітхнув із роздратуванням і зрештою повідомив про це старших помічників Білого дому, які, за словами представників адміністрації, поділяли його гнів та протягом кількох днів отримували оновлену інформацію. У наступні тижні Міністерство юстиції залучило сотні додаткових прокурорів до перегляду файлів, зокрема у вихідні, щоб вилучити конфіденційну інформацію. Як зауважує WSJ, іноді їм купували піцу, щоб вони могли продовжувати працювати вночі.

"Ніхто не стверджує, що саме так ми хотіли розпочати рік з точки зору наших пріоритетів. Але це завдання, яке стоїть перед нами", – написав голова кримінального відділу Міністерства юстиції Тісен Дува в електронному листі від 9 січня, в якому він доручив юристам переглядати по 1000 сторінок матеріалів справи Епштейна щодня. "Чим швидше ми це зробимо, тим швидше все закінчиться", – зазначив він.

Керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлз повідомила президенту, що з'являтимуться нові повідомлення про Епштейна, і це регулярно дратувало його протягом останнього року.

Генеральна прокурорка Пем Бонді також опинилася в напружених стосунках із Трампом частково через те, як вона вела перегляд матеріалів справи Епштейна. На слуханнях у Конгресі минулого тижня Бонді, за словами WSJ, уникала запитань про документи, натомість різко критикуючи демократів і вихваляючи Трампа.

WSJ зауважує, що деякі республіканці скаржилися на її поведінку, але президент був задоволений. Трамп сказав своїм помічникам, що демократів критикують більше, ніж республіканців, і публічно заявив, що його "виправдали".

Прес-секретарка Білого дому Кароліна Левітт заявила, що Трамп довіряє як Бонді, так і Лутніку. За її словами, оприлюднення адміністрацією Трампа файлів Епштейна "лише доводить, що президент Трамп був правий у всьому". Вона також розкритикувала демократів, ліберальні ЗМІ та республіканського конгресмена з Кентуккі Томаса Массі, який наполягав на оприлюдненні файлів, і заявила, що ті "несправедливо звинуватили" Трампа в правопорушеннях і приховуванні фактів "щоб заробити політичні бали".

"Первородний гріх"

Як зазначає WSJ, проблеми для Білого дому почалися, коли Бонді зустрілася з впливовими людьми в соцмережах у лютому минулого року, пообіцявши нову інформацію та роздавши папки з матеріалами, які Білий дім не перевірив. Помічники Білого дому тепер називають це "первородним гріхом".

WSJ зауважує, що адміністрація Трампа не планувала оприлюднювати мільйони сторінок документів і не хотіла, щоб Епштейн домінував у новинах. Трамп фігурував у матеріалах, про що, за словами чиновників, ознайомлених із ними, знали в адміністрації, так само як і багато його знайомих. Згадка в файлах не є ознакою правопорушення. Інші документи містили матеріали непристойного змісту та неперевірену інформацію від анонімних інформаторів. Чиновники обговорювали подальші кроки, оскільки республіканці дедалі голосніше вимагали оприлюднити файли.

У квітні Бонді запросила республіканських законодавців до штаб-квартири Міністерства юстиції. Під час офіційної вечері Массі запитав, чи оприлюднить вона більше файлів. Бонді відповіла, що файли здебільшого містять дитячу порнографію. "Ніхто не хоче цього бачити", – заявила вона, за спогадами Массі.

Адміністрація не хотіла оприлюднювати більше файлів, зазначають посадовці, але прагнула знизити напругу довкола теми. Тож під час вихідних з нагоди 4 липня вона опублікувала заяву, в якій повідомила, що Міністерство юстиції та ФБР вирішили не оприлюднювати нічого іншого. Негативна реакція з боку Конгресу, союзників та консервативних активістів не забарилася. Чиновники Білого дому почали скликати наради в Ситуаційній кімнаті, у яких брав участь віцепрезидент.

Радники Трампа обговорювали можливість оприлюднення додаткових матеріалів, пов'язаних із Епштейном, але Трамп хотів, щоб ця історія зникла з порядку денного.

Шість днів по тому законодавці подали законопроєкт, який зобов'язував оприлюднити інформацію.

Законопроєкт: шлях до підписання

Коли Массі шукав підтримки для цього законопроєкту, йому було легше, ніж він очікував, знайти республіканських співавторів – доки в справу не втрутилася адміністрація Трампа. "Ви рухаєтеся занадто швидко", – сказав помічник Трампа Джефф Фріланд Массі, коли вони зустрілися на Індепенденс-авеню. "Я дав вам занадто багато часу", – відрізав Массі.

Трамп переконав деяких законодавців відмовитися від підтримки та в розмовах зі своїми помічниками називав республіканців, які відмовилися підтримати його, "дурними". Коли законодавці, які не підтримали Трампа, розповідали президенту про жертв Епштейна, він повторював, що не причетний до цього і що це "афера", спрямована на атаку проти нього, розповіли люди, знайомі з цими розмовами.

Як зазначає WSJ, Трамп викликав представницю Республіканської партії Лорен Боберт зі штату Колорадо на нараду в Ситуаційній кімнаті зі своїми найближчими помічниками. Вони сподівалися переконати її відмовитися від своєї позиції, але вона щойно провела 40 хвилин із Массі, занотовуючи деталі та імена. "Я хотіла піти туди і сказати їм, що вони неправі", – розповіла вона Массі.

Інші законодавці приватно зателефонували до Білого дому, щоб запитати, чи можуть вони голосувати за законопроєкт. Зрештою Трамп сказав, що підтримає законопроєкт, коли стало ясно, що він буде ухвалений. Сенат змінить формулювання, повідомив президенту спікер Палати представників Майк Джонсон.

Втім, як зауважує WSJ, Сенат зрештою не змінив жодного слова, що розчарувало Трампа. Офіс Массі поцікавився в Білого дому, чи може він бути присутнім на підписанні законопроєкту. Співробітник, який прийняв дзвінок, сказав: "Гарного дня" – і поклав слухавку, розповів Массі. Замість цього він роздрукував копію законопроєкту і повісив її на стіні свого офісу.

Одразу після того, як Трамп підписав закон, він сказав радникам, що не може повірити, що республіканці дозволили справі зайти так далеко, розповіли двоє посадовців.

1000 сторінок на день

WSJ наголошує, що Міністерство юстиції зіткнулося з безпрецедентним завданням підготовки до оприлюднення мільйонів слідчих матеріалів ФБР, які рідко стають публічними поза межами кримінального судового процесу.

За словами представників міністерства, офіс Бланша доручив прокурорам у Нью-Йорку та Флориді, а також посадовцям федеральних в'язниць, які брали участь у розслідуванні справи Епштейна, передати до штаб-квартири Міністерства юстиції все, що вони мали. Це включало все: від фізичних документів, які потрібно було відсканувати, до електронних листів зі справи проти іншого підсудного у Флориді, який також мав прізвище Епштейн.

Чиновники знали, що файли містять велику кількість порнографії та ідентифікаційні дані про десятки жертв Епштейна, зокрема оголені фотографії, які потрібно було заблюрити.

У дев'ятисторінковому протоколі зазначалося, що рецензенти можуть зіткнутися з чималою кількістю потенційних "мін", які здатні викрити жертв. Серед іншого йшлося про те, що деякі з них давали свідчення під чоловічими псевдонімами, які потрібно буде замаскувати, а також про низку пов'язаних із ними третіх осіб.

Щодня о 9:30 співробітники збиралися, щоб обговорити хід роботи. Бланш періодично надсилав лаконічні електронні листи своєму керівництву, закликаючи юристів прискорити темп. Тим часом Трамп, розчарований діями Міністерства юстиції, постійно повторював Бонді та Бланшу, що вони витрачають занадто багато часу на справи Епштейна і мають зосередитися на інших судових процесах, зазначали чиновники Білого дому.

Співробітники Міністерства юстиції завершували перегляд документів і готувалися до їх оприлюднення, коли прокуратура Мангеттена, яка вела цю справу, надіслала останню партію документів, вважаючи, що вона містить переважно дублікати. Натомість виявилося, що вона містила мільйон нових сторінок – частину доказів, які були передані адвокатам Гіслейн Максвелл для підготовки до її судового процесу. Бланш зробив екстрений дзвінок керівникам відділів, щоб знайти добровольців для перегляду нових матеріалів протягом Різдва.

Більшість рецензентів були мало ознайомлені з цією справою, тож іноді не впізнавали навіть відомих імен, які потрібно було замаскувати, і навпаки. У результаті під час редагування фото та інтимні подробиці про численних жертв залишилися відкритими, тоді як деякі відомі імена, здавалося, були збережені в таємниці. Це викликало критику, яка досі переслідує міністерство.

Серед найпомітніших помилок: мільярдер Леслі Векснер був згаданий у внутрішньому документі ФБР у серпні 2019 року, підготовленому незабаром після смерті Епштейна у в'язниці. Ім'я Векснера спочатку було замасковане, коли документ оприлюднили. Причина? Представники заявили, що, можливо, рецензент, який не був ознайомлений зі справою, подумав, що ім'я Леслі належить жінці, а отже – жертві. За даними Міністерства юстиції, ім'я Векснера згадувалося в файлах ще 197 разів. Векснер заявив, що розірвав стосунки з Епштейном приблизно у 2007 році і не знав про злочини.

Інший рецензент залишив на фотографії оголені груди жінки, намагаючись замаскувати обличчя іншої людини. Представники відомства заявили, що виправили всі помилки, щойно про них дізналися.

Джерело: Wall Street Journal