Дані від України про дрони приховали від фінських депутатів – ЗМІ

02 червня 2026, 16:51
Фінський парламент вимагає пояснень через те, що не дізнався про українське джерело даних щодо дронів.

Комітет з питань закордонних справ фінського парламенту висловив невдоволення тим, як його поінформували про дрони, що прямували до Фінляндії. Ключова претензія – депутатам не повідомили, що відповідні дані надійшли від України.

Про це повідомляє Helsingin Sanomat.

Голова комітету Йоханнес Коскінен заявив, що джерело інформації є суттєвою деталлю, про яку комітет мав бути поінформований. Його колега Антті Кайконен погодився: відомості про походження загрози підпадають під сферу парламентського права на інформацію. "З питань, що мають ключове значення для безпеки, комітети з закордонних справ та оборони мають отримувати вичерпну інформацію. У цьому випадку не все було повідомлено", – зазначив він.

Водночас Кайконен визнає, що органи безпеки самі визначають, що можна оприлюднювати. "Я розумію, що є речі, про які не завжди можна говорити. Але з точки зору права парламенту на інформацію, тут було що покращувати", – додав він.

Членкиня комітету Тютті Туппурайнен наголосила на необхідності чітких правил щодо того, яка інформація має надходити до парламенту. На її думку, джерело даних про дронову загрозу було важливою деталлю, яку слід було передати комітету. "Парламент є найвищим державним органом і повинен мати повний доступ до інформації з питань зовнішньої політики та безпеки", – підкреслила вона.

