Мадяр готовий зустрітися із Зеленським наступного тижня

Переговори між Києвом та Будапештом можуть завершитися вже цього тижня.

Угорщина та Україна можуть уже цього тижня завершити переговори щодо прав угорської нацменшини. У разі досягнення угоди прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр готовий зустрітися з президентом Володимиром Зеленським на початку наступного тижня.

Про це Мадяр заявив на спільній пресконференції з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом у Берліні, пише Telex.

За словами угорського прем'єра, динаміка двосторонніх переговорів наразі є конструктивною, і він налаштований оптимістично щодо вирішення спору, який триває вже понад десять років. "Ми готові відкрити нову сторінку в угорсько-українських відносинах", – підкреслив він.

Мадяр наголосив, що Угорщина очікує від України гарантій для угорської меншини, зокрема права використовувати рідну мову в дитсадках, школах та адміністративних установах. "Це не щось додаткове. Це фундаментальне право людини", – зазначив він.

Успішне вирішення питання нацменшин має відкрити шлях до зустрічі лідерів на найвищому рівні, а також стати підставою для зняття угорського вето на відкриття нових переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС. Раніше Зеленський також анонсував конструктивний перезапуск двосторонніх відносин, заявивши, що "є перспективи".

Водночас Будапешт підтверджує, що не змінює позиції щодо військової допомоги: Угорщина не постачатиме Україні ні техніку, ні озброєння.