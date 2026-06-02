Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Мадяр готовий зустрітися із Зеленським наступного тижня

02 червня 2026, 17:07
Мадяр готовий зустрітися із Зеленським наступного тижня
джерело facebook Péter Magyar
Переговори між Києвом та Будапештом можуть завершитися вже цього тижня.

Угорщина та Україна можуть уже цього тижня завершити переговори щодо прав угорської нацменшини. У разі досягнення угоди прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр готовий зустрітися з президентом Володимиром Зеленським на початку наступного тижня.

Про це Мадяр заявив на спільній пресконференції з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом у Берліні, пише Telex.

За словами угорського прем'єра, динаміка двосторонніх переговорів наразі є конструктивною, і він налаштований оптимістично щодо вирішення спору, який триває вже понад десять років. "Ми готові відкрити нову сторінку в угорсько-українських відносинах", – підкреслив він.

Мадяр наголосив, що Угорщина очікує від України гарантій для угорської меншини, зокрема права використовувати рідну мову в дитсадках, школах та адміністративних установах. "Це не щось додаткове. Це фундаментальне право людини", – зазначив він.

Успішне вирішення питання нацменшин має відкрити шлях до зустрічі лідерів на найвищому рівні, а також стати підставою для зняття угорського вето на відкриття нових переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС. Раніше Зеленський також анонсував конструктивний перезапуск двосторонніх відносин, заявивши, що "є перспективи".

Водночас Будапешт підтверджує, що не змінює позиції щодо військової допомоги: Угорщина не постачатиме Україні ні техніку, ні озброєння.

УгорщинаВолодимир ЗеленськийПетер Мадяр

Останні матеріали

Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Найбільший провал американської контррозвідки в історії США – Крейг Анґер
Переклад iPress – 02 червня 2026, 14:09
Операція
Політика
Операція "Павутина" досі відлунює в росії. Її уроки стали попередженням для всього Заходу – CEPA
Переклад iPress – 02 червня 2026, 11:44
Україна б’є по російській логістиці й уже змінює ситуацію на фронті. Але перевагу треба використати, поки москва не адаптувалася – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна б’є по російській логістиці й уже змінює ситуацію на фронті. Але перевагу треба використати, поки москва не адаптувалася – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 червня 2026, 08:19
Барделла проти Меланшона. Кошмарний сценарій для Брюсселя на французьких виборах може стати реальністю – Politico
Політика
Барделла проти Меланшона. Кошмарний сценарій для Брюсселя на французьких виборах може стати реальністю – Politico
Переклад iPress – 01 червня 2026, 15:33
Скільки балістичних ракет виробляє росія? Оцінка обсягів виробництва 9М723
Технології
Скільки балістичних ракет виробляє росія? Оцінка обсягів виробництва 9М723 "Іскандер-М" та Х-47М2 "Кинджал" – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 01 червня 2026, 12:52
Зруйнувати російську економіку й воєнну логістику. стратегія України в кампанії далекобійних і середньодальних ударів – Філліпс О'Брайен
Політика
Зруйнувати російську економіку й воєнну логістику. стратегія України в кампанії далекобійних і середньодальних ударів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 червня 2026, 09:19
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 29 травня 2026, 13:58
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує
Cуспільство
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує "Королівську подорож" під час війни
29 травня 2026, 13:11
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється