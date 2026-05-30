Україна синхронізувала санкції з 20-м пакетом ЄС

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо синхронізації українських санкцій із 20-м пакетом обмежень Європейського Союзу.

Про це повідомляється 30 травня на сайті президента України.

Нові санкції охоплюють 120 осіб та організацій. Під обмеження потрапили керівники російських стратегічних підприємств, представники окупаційної влади, командири підрозділів армії рф, а також компанії, що працюють на російський військово-промисловий комплекс.

Зокрема, санкції запроваджено проти виробника аерокосмічної продукції та комплектуючих для безпілотників ТОВ "Атлант Аеро", а також компанії "Ірз-Зв’язок", яка виробляє системи зв’язку та компоненти для БпЛА і ракет. До списку також увійшли підприємства з видобутку нафти, газу та золота.

Обмеження торкнулися й компаній з ОАЕ, білорусі, Казахстану, Киргизстану та Узбекистану, які співпрацюють із росією. Серед них – постачальники верстатів, лабораторного обладнання, хімічної продукції та запчастин для авіації.

Окремо санкції введено проти російської прокурорки Людмили Баландіної, судді Дмитра Гордєєва та телеведучої й пропагандистки Марії Сіттель, яких Україна вважає причетними до політичних репресій та поширення дезінформації.

Також під українські санкції потрапили 19 громадян Ірану, 7 громадян Судану та 11 іранських компаній, пов’язаних із програмами виробництва балістичних ракет і безпілотників.

Нагадаємо, 20-й пакет санкцій ЄС передбачає додаткові обмеження проти російського військово-промислового комплексу. До нього включено 58 компаній та осіб, причетних до розробки й виробництва військової продукції, зокрема дронів.