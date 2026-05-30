Шпигунство замість імпорту: рф викрадає оборонні секрети Заходу

30 травня 2026, 17:30
московські агенти створюють фальшиві компанії, вербують посередників та залучають кібершпигунів, які збирають інформацію, придатну й для атак на критичну інфраструктуру.

російські спецслужби дедалі агресивніше викрадають західні технології та оборонні секрети – на тлі санкцій, що душать воєнну економіку країни.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на європейських розвідників.

московські агенти створюють фальшиві компанії, вербують посередників та залучають кібершпигунів, які збирають інформацію, придатну й для атак на критичну інфраструктуру. Чотири роки міжнародних санкцій суттєво обмежили можливості росії легально отримувати обладнання та технології з Європи.

"Вони справді знають, що їм потрібно", і докладають "серйозних зусиль" для придбання передових верстатів, заводського обладнання та технологій подвійного призначення, заявив заступник керівника операцій Служби безпеки Швеції Крістоффер Веделін. У Швеції москва націлилася на оборонну промисловість і розробки найсучаснішої зброї, зокрема винищувача Gripen, а також намагається закупити цивільні камери та лазерні технології, які можна інтегрувати у власні системи озброєння.

Директор розвідки Фінляндії Юха Мартеліус зазначив, що росія прагне не відставати від Заходу в найближчі десятиліття, зокрема в космічних, квантових, арктичних і морських технологіях.

Паралельно москва розгортає кібератаки проти європейських фірм та критичної інфраструктури. Веделін навів приклад торішнього нападу на шведську електростанцію, де пов'язані з росією суб'єкти намагалися "знищити" об'єкт. Він наголосив, що атака ознаменувала зміну тактики рф: "Вони більше не так сильно переймаються потенційною атрибуцією після своєї діяльності, тому йдуть на більший ризик для досягнення своїх цілей".

Зростаюча агресивність москви може відображати її внутрішні економічні проблеми. За словами глави естонської зовнішньої розвідки Каупо Розіна, близько третини ВВП росії зараз іде на військові потреби, а бюджетний дефіцит за перші два місяці 2026 року вже сягнув 3,4 трлн рублів – майже стільки, скільки планувалося на весь рік. Якщо західний тиск збережеться, москва може зіткнутися з фінансовою кризою до кінця року. Розвіддані також свідчать про "похмуріший настрій" серед російських чиновників за останні шість місяців.

