Соцмережі заплатять $27 млн школам у США через звинувачення у залежності дітей

Чотири найбільші соціальні платформи – Meta, TikTok, Snap та YouTube – погодилися виплатити близько 27 мільйонів доларів шкільному округу Бресітт у штаті Кентуккі. Округ звинувачував компанії у створенні продуктів, що викликають залежність у дітей та поглиблюють кризу психічного здоров'я серед підлітків.

Про це повідомляє Bloomberg.

Найбільшу суму, 9 млн доларів, виплатить Meta, якій належать Facebook та Instagram. TikTok і Snap погодилися сплатити по 8 млн доларів, YouTube – трохи більше 2 млн. Крім того, YouTube став єдиною платформою, яка зобов'язалася надати навчальні програми для вчителів щодо використання відеосервісу в освітньому процесі.

Сума врегулювання перевищує річний бюджет округу, який становить близько 25 млн доларів. Район обслуговує менш ніж 2000 учнів і розташований у сільській частині Аппалачів. Наглядач округу Філіп Воттс під час свідчень зазначив, що близько 20% свого робочого часу витрачає на розв'язання проблем, пов'язаних із соціальними мережами.

Угода дозволила уникнути першого в США судового процесу за позовом шкільного округу проти соціальних платформ – він мав розпочатися 12 червня у федеральному суді в Окленді та розглядався як тестова справа для сотень аналогічних позовів по всій країні.

У позовах стверджується, що компанії навмисно впроваджували механізми підвищення залученості, нескінченну прокрутку стрічки, автовідтворення відео, які сприяють розвитку залежності, депресії, тривожності та розладів харчової поведінки серед молоді. За останні чотири роки проти соціальних платформ подали понад 6000 позовів від приватних осіб, шкільних округів і генеральних прокурорів штатів. Понад 1300 з них досі перебувають на розгляді судів.

Наступний федеральний процес у подібних справах запланований на лютий 2027 року – він стосуватиметься шкільного округу в Тусоні, штат Аризона.