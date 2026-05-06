Україна повернула ще шістьох дітей із Херсонщини

Україна повернула ще шістьох дітей із тимчасово окупованої частини Херсонської області.

Наразі вони перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram-каналі.

За його словами, додому вдалося повернути чотирьох хлопчиків і двох дівчат віком від 8 до 17 років, які тривалий час жили під тиском окупаційної влади, у страху та під постійними загрозами.

Серед них 17-річну дівчину змушували відвідувати окупаційну школу, де дітей залучали до мілітаризованих програм, одягали у військову форму та нав’язували російську пропаганду.

Також 14-річна дівчинка попри небезпеку продовжувала таємно навчатися в українській школі, однак окупаційна влада відмовляла їй у медичній допомозі та реабілітації через відсутність російських документів у родини.

Повернення дітей стало можливим у межах ініціативи президента України Володимир Зеленський Bring Kids Back UA та за сприяння благодійної організації Save Ukraine.

Як зазначив Прокудін, операція відбулася завдяки злагодженій роботі всіх залучених сторін, які займаються поверненням українських дітей із тимчасової окупації.