Україна повернула ще шістьох дітей із Херсонщини

06 травня 2026, 19:13
Фото: з вільних джерел
З тимчасово окупованої частини Херсонської області вдалося повернути шістьох дітей віком від 8 до 17 років.

Україна повернула ще шістьох дітей із тимчасово окупованої частини Херсонської області. 

Наразі вони перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram-каналі

За його словами, додому вдалося повернути чотирьох хлопчиків і двох дівчат віком від 8 до 17 років, які тривалий час жили під тиском окупаційної влади, у страху та під постійними загрозами. 

Серед них 17-річну дівчину змушували відвідувати окупаційну школу, де дітей залучали до мілітаризованих програм, одягали у військову форму та нав’язували російську пропаганду. 

Також 14-річна дівчинка попри небезпеку продовжувала таємно навчатися в українській школі, однак окупаційна влада відмовляла їй у медичній допомозі та реабілітації через відсутність російських документів у родини. 

Повернення дітей стало можливим у межах ініціативи президента України Володимир Зеленський Bring Kids Back UA та за сприяння благодійної організації Save Ukraine. 

Як зазначив Прокудін, операція відбулася завдяки злагодженій роботі всіх залучених сторін, які займаються поверненням українських дітей із тимчасової окупації.

 
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Війна Ірану та Ізраїлю б'є по російських маршрутах. Каспійський ланцюг постачання став вразливим – RUSI
Війна Ірану та Ізраїлю б'є по російських маршрутах. Каспійський ланцюг постачання став вразливим – RUSI
Чи може Україна глушити російські балістичні ракети? Оцінка варіантів
Чи може Україна глушити російські балістичні ракети? Оцінка варіантів "м'якого ураження" для ПРО – Фабіян Гоффманн
Мільйони в криптовалюті та магнат-утікач. Польський скандал розпалює конфлікт між Туском і Навроцьким – Politico
Мільйони в криптовалюті та магнат-утікач. Польський скандал розпалює конфлікт між Туском і Навроцьким – Politico
росія втрачає безпечний тил. Україна провела більше далекобійних ударів, ніж росія – Дональд Гілл
росія втрачає безпечний тил. Україна провела більше далекобійних ударів, ніж росія – Дональд Гілл
Ріші Сунак: війна в Ірані показує цінність України як союзника. Україна може допомогти іншим протистояти загрозам з боку авторитарних держав – The Times
Ріші Сунак: війна в Ірані показує цінність України як союзника. Україна може допомогти іншим протистояти загрозам з боку авторитарних держав – The Times
Виведення військ – лише верхівка проблеми. Для Німеччини наслідки політики Трампа значно глибші – Wall Street Journal
Виведення військ – лише верхівка проблеми. Для Німеччини наслідки політики Трампа значно глибші – Wall Street Journal
