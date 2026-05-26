Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Польща викликала російського посла через погрози ударами по Києву

26 травня 2026, 21:32
Польща викликала російського посла через погрози ударами по Києву
Фото: з вільних джерел
Польща приєдналася до країн, які викликали послів рф через погрози Києву.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало російського посла Гєоргія Міхна у зв'язку з погрозами росії завдати нових ударів по Києву.

Про це повідомив речник польського МЗС Мацей Вевюр, якого цитує Polsat News.

"Як і інші країни, ми викликали посла росії в Польщі та виклали йому нашу позицію щодо цих погроз, або попереджень, як їх називає російська федерація. Ми не можемо з цим погодитися", – заявив Вевюр.

Речник польського МЗС також зазначив, що раз росія сама стверджує, ніби веде не війну, а "спеціальну воєнну операцію", то коло цілей мало бути обмежене виключно військовими об'єктами. Послу рф висловили "дуже рішучий заклик до негайного припинення необґрунтованої та незаконної агресії, а також до дотримання міжнародних зобов'язань і договорів".

Польща приєдналася до низки інших країн та інституцій, які відреагували на погрози москви аналогічним чином. Раніше російських послів викликали Німеччина, зовнішньополітична служба ЄС та МЗС Норвегії.

Польщаросія загрозапосол рф

Останні матеріали

Витоки документів розкривають російські
Політика
Витоки документів розкривають російські "когнітивні удари" проти Заходу. Як адміністрація путіна напряму керує Агентством соціального проєктування – OCCRP
Переклад iPress – 26 травня 2026, 11:59
Війна на виснаження навпаки. Як Україна руйнує тил росії дронами – Дональд Гілл
Cуспільство
Війна на виснаження навпаки. Як Україна руйнує тил росії дронами – Дональд Гілл
Переклад iPress – 26 травня 2026, 07:51
Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Політика
Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Переклад iPress – 25 травня 2026, 16:45
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 травня 2026, 13:53
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Політика
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Переклад iPress – 25 травня 2026, 10:19
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Політика
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Переклад iPress – 22 травня 2026, 15:35
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Політика
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Переклад iPress – 22 травня 2026, 12:18
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Політика
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 травня 2026, 00:43
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється