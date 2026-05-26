Польща викликала російського посла через погрози ударами по Києву

Польща приєдналася до країн, які викликали послів рф через погрози Києву.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало російського посла Гєоргія Міхна у зв'язку з погрозами росії завдати нових ударів по Києву.

Про це повідомив речник польського МЗС Мацей Вевюр, якого цитує Polsat News.

"Як і інші країни, ми викликали посла росії в Польщі та виклали йому нашу позицію щодо цих погроз, або попереджень, як їх називає російська федерація. Ми не можемо з цим погодитися", – заявив Вевюр.

Речник польського МЗС також зазначив, що раз росія сама стверджує, ніби веде не війну, а "спеціальну воєнну операцію", то коло цілей мало бути обмежене виключно військовими об'єктами. Послу рф висловили "дуже рішучий заклик до негайного припинення необґрунтованої та незаконної агресії, а також до дотримання міжнародних зобов'язань і договорів".

Польща приєдналася до низки інших країн та інституцій, які відреагували на погрози москви аналогічним чином. Раніше російських послів викликали Німеччина, зовнішньополітична служба ЄС та МЗС Норвегії.